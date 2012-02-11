وحدت و یکپارچگی مهمترین پیام 22 بهمن است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرگار مهر افزود: حضور بسیار جدی اقشار مختلف مردم نشان می دهد که همه به صورت یکپارچه و هماهنگ پای کار بودند.

وی اظهار داشت: این حضور نشان داد که امید دشمن برای بازکردن جای پای در کشور به یاس تبدیل شده است و مردم همواره گوش به فرمان رهبری عزیز انقلاب هستند.

وی عنوان کرد: آنچه که رهبر معظم انقلاب دستور دهند، مردم با جان و دل می پذیرند و برایشان برف و باران و شرایط نامساعد جوی فرقی ندارد، چنانچه که در دوران جنگ و زیر بمباران نیز در عرصه بودند.

حجت الاسلام ولی نژاد عنوان کرد: مردم میهن اسلامی، انقلاب را محصول و سرمایه خود می دانند و برای حفظ این سرمایه، برف و باران نمی شناسند و با دل و جان برای حفظش تلاش می کنند.

وی اظهار داشت: پیام دیگر 22 بهمن وحضور حداکثری مردم آن است که حضور و وحدت کارساز است و به کشورهای اسلامی می گویند، مردم را نادیده نگیرند و در انقلاب سهمیم بدانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: آنچه در کشورهای اسلامی در حال اتفاق است، شعار مردم ایران است و امروز شاهد صدور انقلاب ایران هستیم تاجاییکه در کنار کاخ سفید شعار انقلاب اسلامی شنیده می شود.