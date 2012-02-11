ملت بازهم رو سفید شد/ حضوری فراتر از یک حماسه

به گزارش خبرنگار مهر، ملت ایران با بصیرتی شگرف خوب می دانند که هر برهه زمانی و هر شرایطی چه واکنشی را می طلبد و همین موضوع این ملت بزرگ را امروز به صحنه کشاند تا برگی دیگر از افتخار بر صفحات تاریخ این مردم افزوده شود.

امروز استان لرستان نیز سراسر شور حضور بود، حضوری به وسعت صداقت و پایمردی زنان و مردان لر. دانش آموزان، دانشجویان، بازاریان، ورزشکاران، اصناف، عشایر، مسئولان دستگاههای مختلف اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و آحاد مختلف مردم امروز با حضور خود در صحنه افتخاری دیگر بر تاریخ غیرت و ولایتمداری لرستان و لرستانی افزودند.

و به واقع مردم ایران و استان لرستان امروز با حضور حماسی خود همه دشمنان را مبهوت کردند. حضور میلیونی آحاد مختلف مردم در راهپیمایی امروز که به لحاظ مختلف از اهمیت فروانی برخوردار بود حامل پیام های مختلفی بود که در شعارهای ملت به چشم می خورد.

تاکید مردم بر شعار همیشگی انقلاب یعنی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" و شعارهایی از قبیل "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی" و "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" پاسخی دوباره به همه فشارهای استکبار و سردمداران آن بود تا آنها بدانند ملت ایران بعد از 33 سال از انقلاب همچنان بر سر استقلال و منافع ملی خود با هیچ قدرت مستکبری سر سازش نخواهند داشت.

از سوی دیگر پیام راهپیمایی امروز پیام وحدت و اقتدار بود. مردم بدون وابستگی به هیچ جریانی در قالب صفوف واحد در جشن باشکوه ملی 22 بهمن شرکت کردند تا پیام وحدت را با صدای رسای خود به سراسر دنیا مخابره کنند.

پیام دیگر حضور میلیونی ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب، نظام و رهبری بود. امروز ملت ایران نشان دادند گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر اینکه موجب کهنگی شعارهای اصیل انقلاب نمی شود بلکه هر روز این شعارها را تپنده تر و زنده تر می سازد.

امروز ملت حماسه ساز ایران به دور از هرگونه تفرقه با حلقه بر گرد اصل ولایت فقیه و رهبری انقلاب آمده بودند تا به جهانیان اثبات کنند که تفکر انقلاب اسلامی یک الگوی کامل و تمام عیار از یک نظام الهی است که می تواند با صدور به اقصی نقاط جهان حامل پیام آزادی و آزادگی باشد.

مردم ایران اسلامی در جای جای کشور با سر دادن شعار "خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست" به دشمنان انقلاب که اصل ولایت فقیه و رهبری نظام را مورد هدف قرار داده اند هشدار دادند که هیچگاه از اصول و آرمانهای خود کوتاه نخواهند آمد.

آری راهپیمایی پرشور مردم مملو از پیام هایی بود که نیاز به شنیدن با گوش جان داشت. ضرورت وحدت همه جانبه و دوری از اختلافات از دیگر پیامهای مردم در حضور حماسی امروز بود.

آری امروز، روزی از جنسی دیگر بود. از جنس اقتدار و وحدت... کام ملت ایران امروز شیرین از همراهی و همدلی و همگامی بود.

دانش آموزان لرستانی با در دست داشتن پرچم پرافتخار ایران اسلامی و بر سر داشتن کلاههایی به رنگهای سبز، سفید و قرمز سرودهای انقلاب را زمزمه می کردند و با فریاد های خود بار دیگر در پشتیبانی از رهبری و انقلاب سنگ تمام گذاشتند.

همچنین همزمان با این روز بزرگ 1357 نفر از دانش آموزان لرستانی در قالب گروه سرود انقلاب به اجرای سرودهای انقلابی در مسیر راهپیمایی و تجمع در میدان 22 بهمن خرم آباد پرداختند.

آنان با سر دادن نوای "به لاله ی در خون خفته/ شهید دست از جان شسته/ قسم به فریاد آخر/ به اشک قلتان مادر/ که راه ما/ باشد آن/ راه تو/ ای شهید...." بار دیگر با آرمانهای شهدا و امام شهدا عهد و پیمان بستند.

آحاد مختلف مردم لرستان هم نوا با نسل جوان و آینده ساز این انقلاب همچنین ضمن تاکید بر دوری از اختلاف و تفرقه بر ضرورت وحدت کلمه حول محور رهبری انقلاب تاکید کرد: "زیر طوفانی ترین رگبارهای دشمنان / تکیه بر سید علی از نسل حیدر می کنیم..."

همچنین خواننده لرستانی محمد میرزاوند بار دیگر نوای "دایه دایه وقت جنگه" را در میان راهپیمایان لرستانی طنین انداز کرد.

مردم خرم آباد همنوا با سر دادن آوای "دایَه دایَه وقت جنگه/ قطارکه بالا سرم پرش ز شَنگه" بار دیگر یادآور شدند که در بهبوهه و کوران حوادث مردمان لر همواره بر سر آرمانهای خود خواهند ایستاد و پیمان خود را با رهبری و ولایت با خون خود امضا کرده اند.

همچنین دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی با پوشیدن کفن در راهپیمایی روز 22 بهمن خرم آباد حاضر شدند تا بار دیگر بر ایستادگی در راه آرمانهای انقلاب و امام و شهدا پیمان بندند.

مردم خرم آباد در راهپیمایی امروز خود با به آتش کشیدن آدمکها و پرچم های آمریکا، اسرائیل و انگلیس نهایت خشم و انزجار خود را از سیاستهای خصمانه این کشورها در قبال ایران اسلامی ابراز کردند.

در پایان راهپیمایی مردم استان لرستان قطعنامه راهپیمایی در قالب 10 بند قرائت شد که مردم با تکبیرهای پیاپی خود این قطعنامه را تایید کردند.

امروز بار دیگر مردم لرستان در صحنه ای دیگر با حضوری پرشور حماسه ای خلق کردند که برای همیشه تاریخ در کتاب افتخارات این مردم ماندگار خواهد شد و به عنوان برگی زرین خواهد درخشید.