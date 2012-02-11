شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" در اردبیل طنین انداز شد

به گزارش خبرنگارمهر، اقشار مختلف مردم اردبیل از نخستین ساعات روز شنبه به رغم بارش برف و لغزنده بودن خیابانها و معابر و شرایط نامساعد جوی به خیابانها ریخته و بار دیگر حماسه بزرگ اتحاد و همبستگی خود را به صحنه نمایش گذاشتند.

در این روز پیر و جوان، زن و مرد و خردسال، کارگر و کارمند، دانش آموز و دانشجو و تمام مسئولان پا به پای همدیگر در قالب دسته جات منظم در بیشتر نقاط خیابانها حاضر شدند و با مشت های گره شده خشم و نفرت خود را از استکبار و سایر دشمنان نظان اسلامی اعلام و با فریاد "الله اکبر" یوم الله 22 بهمن را گرامی داشتند.

راهپیمایی کنندگان که از شهر و روستاهای دور و نزدیک با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین "22 بهمن ماه بر فجر آفرینان مبارک "،‌ "ای رهبر آزاده، آماده‌ایم، آماده"، "مرگ بر آمریکا"، مرگ بر اسرائیل، "یا ابوالفضل عباس" شور و هیجان و فضای خاصی به صحنه حضور خود بخشیده و یادآور خاطرات ظفر سال 57 شدند.

پیام استکبار ستیزی طنین انداز شد

راهپیمایی کنندگان در حالیکه عکسهایی از حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و پرچم‌های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را در اندازه های مختلف در دست برافراشته بودند با فریادهای "الله و اکبر"، " آذربایجان اویاقدی انقلابا دایاقدی"، استقلال آزادی جمهوری اسلامی"، " مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل" پیام خشم و انزجار خود را از استکبار به گوش جهانیان رساندند.

انبوه جمعیتی که امروز در راهپیمایی شهر اردبیل شرکت کردند در مقایسه با سالهای گذشته دو چندان بود به طوریکه خیابانهای فرعی این شهر نیز مملو از مردم پر شور و انقلابی بود و نیروهای امنیتی و مسئولان ایجاد نظم تا ساعات آخر راهپیمائی مشغول هدایت شهروندان بودند.

حضور باشکوه دانش آموزان در راهپیمایی امسال

پوشش خیل عظیمی از دانش آموزان دختر و پسر به رنگ پرچم جمهوری اسلامی، دایر شدن ایستگاه صلواتی انقلاب و توزیع برگه های شادباش یوم الله 22 بهمن ماه فضای راهپیمائی سال 90 را در اردبیل رنگ و بوی تازه ای بخشیده و هر بیینده ای را مجذوب خود می ساخت.

در سایر شهرستان های استان اردبیل از جمله؛ گرمی، پارس آباد، بیله سوار، نمین ، نیر، سرعین خلخال، کوثر و مشگین شهر نیز مردم با حضور پر شور خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه جواب دندان شکنی به تهدیدات اخیر آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا دادند و بار دیگر پایبندی خود را با آرمانهای امام (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و حمایت از مقام معظم رهبری اعلام کردند.

در پایان راهپیمایی کنندگان در مقابل مصلی شهر اردبیل دور هم گرد آمده بعد از به آتش کشاندن آدمک‌های استکبار جهانی همراه با شعار کوبنده "مرگ بر آمریکا" بندهای قطعنامه را با گفتن "الله اکبر" تایید کردند.

در این قطعنامه حمایت و تبعیت از ولایت فقیه ، دستیابی به فن آوری جدید، حرکت بیداری اسلامی، جنبش کشورهای اسلامی ومقاومت اسلامی و جنبش وال استریت تاکید شده و اقدامات منافقانه شورای امنیت در موضوع های جهانی محکوم شده است.