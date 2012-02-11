به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه جذب بسیج ده‌ها میلیونی، توزیع نسخه مکتوب خطبه عربی رهبر معظم انقلاب و توزیع کتاب ایران شامل تصاویر انقلاب اسلامی، خواندن تواشیح از سوی گروه سرود، آتش زدن پرچم رژیم اشغالگر قدس از جمله حاشیه های مراسم 22 بهمن امسال در تهران بود.

بنا بر این گزارش در مراسم امروز یک مجموعه فرهنگی به همت شهرداری های مناطق مختلف تهران در دورتا دور میدان انقلاب تشکیل شده بود و در این مجموعه فرهنگی موضوع بیداری اسلامی در قالب کارگاه های نقاشی، شعر، ادبیات و ... تبیین شده بود و مردم هم در این کارگاه ها شرکت می کردند.

سازمان اصناف، سازمان دانش آموزی، همراه اول، دانشگاه پیام نور، جبهه متحد اصولگرایان، حزب موتلفه اسلامی، جبهه پایداری و ... از جمله نهادها و احزاب و سازمان هایی بودند که در پوسترهایی را برای مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تهیه کرده بودند.

پشت ماشین های پلیس بادکنک هایی منقش به پرچم ایران و تبریک 22 بهمن نصب شده بود.

انتشارات گاج در ضلع شمال غربی میدان انقلاب تصاویری از عکس معروف ساختمان نیمه کاره زمان انقلاب را که مردم در آن مستقر شده بودند، به صورت پوستری بزرگ بر روی ساختمان کشیده بود.

ماشین های ون و اتوبوس هایی به صورت صلواتی برای انتقال راهپیمایان به میادین اصلی شهر تدارک دیده شده بود.