واکنش جروزالم پست به جشن انقلاب/ ایران از پیشرفت هسته ای خبر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، راهپیمایی باشکوه مردمی ایران به تیتر اول رسانه های چاپ سرزمین های اشغالی تبدیل شد و در همین حال جروزالم پست در گزارشی نوشت: محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز شنبه در مراسم سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی در میدان آزادی گفت ایران به زودی از پیشرفت های بسیار مهم در زمینه هسته ای خود خبر می دهد.

جروزالم پست در ادامه به حمل پرچم ها و تصاویری از آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب از سوی تظاهرات کنندگان و شعار "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" در سراسر ایران پرداخت.