شایعه کشته شدن رهبر کره شمالی/ واکنش پیونگ یانگ به ادعا

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت چینی "سینا ویبو" در مطلبی ادعا کرد که "کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی بر اثر سوءقصد در سفارت کره شمالی در پکن کشته شده است.

این شایعه پس از چندین ساعت به یکی از پربازدید ترین اخبار در شبکه اجتماعی "توئیتر" تبدیل شد.

این درحالیست که کارشناسان و مقامات کره شمالی این خبر را رد کرده اند.

گفتنی است مراسم تشییع جنازه کیم جونگ ایل رهبر69 ساله کره شمالی که 17 دسامبر(26 آذر) بر اثر حمله قلبی درگذشت، هفتم دی ماه در کاخ "کوم سوسان" پیونگ یانگ برگزار شد و از آن پس کیم جونگ اون به عنوان رهبر جدید کره شمالی انتخاب شد.