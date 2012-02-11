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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

بارش 20 سانتی متر برف در کیاسر/ نفوذ جریانات سرد جوی

بارش 20 سانتی متر برف در کیاسر/ نفوذ جریانات سرد جوی

ساری - خبرگزاری مهر: هواشیناسی مازندران اعلام کرد: به دنبال نفوذ جریانات سرد جوی، بیش از 20 سانتی متر برف در کیاسر باریده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ استان مازن‍در‌ان با اشاره افزایش ناپایداری وضعیت جوی در 24 ساعت اخیر در استان گفت: در این مدت 20 سانتی متر برف در کیاسر بارید.
  
کیان خدیور افزود: در این مدت در شهرهای آلاشت 12 سانتی متر، سیاه بیشه 5 سانتی متر، کجور 4 سانتی متر و بلده یک سانتی متر باریده است.

وی با اشاره به بارش باران در مناطق مختلف مازندران اظهار داشت: در این مدت در بندر امیرآباد بهشهر 12.6 میلی متر، ساری 12.4 میلی متر، سیاه بیشه 11.2 میلی متر و کیاسر 10.6 میلی متر باران باریده است.
 
خدیور بیان داشت: بابلسر، دشت ناز ساری 10، آلاشت 8 ، گلوگاه 7.5، قائم شهر 7 ، آمل 6 ، پل سفید 4.4 ، رامسر و نوشهر 4.1 میلی متر باران ثبت شده است.
 
خدیور با اشاره به نفوذ جریانات سرد و بارش زای جوی از اواخر شب گذشته در استان بیان داشت: شهروندان از امروز شاهد افزایش ناپایداری وضعیت جوی و بارش برف و باران و کاهش محسوس دما هستند.
 
وی اظهار داشت: این وضعیت جوی تا اواخر روز یکشنبه در استان حکمفرما بوده و شاهد بارش باران، مواج شدن دریا در نقاط مختلف استان هستیم و از روز دوشنبه هفته جاری از ناپایداری وضعیت جوی کاسته می شود.
کد مطلب 1531298

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