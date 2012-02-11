بارش 20 سانتی متر برف در کیاسر/ نفوذ جریانات سرد جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ استان مازن‍در‌ان با اشاره افزایش ناپایداری وضعیت جوی در 24 ساعت اخیر در استان گفت: در این مدت 20 سانتی متر برف در کیاسر بارید.



کیان خدیور افزود: در این مدت در شهرهای آلاشت 12 سانتی متر، سیاه بیشه 5 سانتی متر، کجور 4 سانتی متر و بلده یک سانتی متر باریده است.

وی با اشاره به بارش باران در مناطق مختلف مازندران اظهار داشت: در این مدت در بندر امیرآباد بهشهر 12.6 میلی متر، ساری 12.4 میلی متر، سیاه بیشه 11.2 میلی متر و کیاسر 10.6 میلی متر باران باریده است.

خدیور بیان داشت: بابلسر، دشت ناز ساری 10، آلاشت 8 ، گلوگاه 7.5، قائم شهر 7 ، آمل 6 ، پل سفید 4.4 ، رامسر و نوشهر 4.1 میلی متر باران ثبت شده است.

خدیور با اشاره به نفوذ جریانات سرد و بارش زای جوی از اواخر شب گذشته در استان بیان داشت: شهروندان از امروز شاهد افزایش ناپایداری وضعیت جوی و بارش برف و باران و کاهش محسوس دما هستند.

وی اظهار داشت: این وضعیت جوی تا اواخر روز یکشنبه در استان حکمفرما بوده و شاهد بارش باران، مواج شدن دریا در نقاط مختلف استان هستیم و از روز دوشنبه هفته جاری از ناپایداری وضعیت جوی کاسته می شود.