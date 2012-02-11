شهادت یک جوان در قطیف/ النمر: آل سعود و آل خلیفه نوکر آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، نیروهای امنیتی آل سعود روز گذشته تظاهرات معترضین شیعه در منطقه القطیف در شرق عربستان را سرکوب کردند.

معترضین در این تظاهرات اصلاحات گسترده سیاسی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی این کشور را خواستار شدند و همچنین به شهادت رساندن "منیر المیدانی" توسط نیروهای آل سعود در روز پنجشنبه را محکوم کردند.

در جریان تظاهرات روز گذشته و یورش عوامل آل سعود به معترضین "زهیر عبدالله السعید" جوان شیعی ساکن قطیف به ضرب گلوله به شهادت رسید.

از سوی دیگر المنار به نقل از "شیخ نمر باقر النمر" در خطبه های نماز جمعه قطیف کشتار وحشیانه معترضین در اعتراضات مسالمت آمیز مردمی را محکوم کرد.

وی با بیان اینکه حق هر ملتی است که رهبران خود را خود انتخاب کنند بر ضرورت ادامه اعتراضات به صورت مسالمت آمیز تا زمان تحقق خواسته های مردم عربستان به ویژه منطقه قطیف تاکید کرد.

النمر تصریح کرد: ارزش خون هایی که ریخته می شود بسیار گرانبها است و تاوان آن سقوط حکام مستبد و رژیم های دیکتاتوری است.

وی در ادامه تاکید کرد که رژیم های آل سعود در عربستان و آل خلیفه در بحرین نوکر آمریکا هستند. در همین راستا "شیخ حسن الصفار" از دیگر روحانیون شیعه عربستان نیز شهادت دو جوان معترض به دست نیروهای آل سعود را محکوم کرد و تحقیق درباره شهادت این افراد را خواستار شد.