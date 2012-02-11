مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن پایبندی به جمهوری اسلامی را ثابت کردند

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادری امروز در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این که مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن باردیگر ثابت کردند که پایبند به جمهوری اسلامی هستند، افزود: حضور مردم در جشن بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی 22 بهمن توطئه های دشمن را خنثی و ناکامی دشمن را رقم زدند.

وی افزود: حضور گسترده مردم دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام می کند.

امام جمعه اراک افزود: حضور با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان می دهد که ملت ایران مانند بهمن 57 دست از آرمان های انقلاب اسلامی برنداشته اند.

وی پشتیبانی همه جانبه مردم عامل ادامه حیات طیبه این انقلاب دانست و افزود: توکل بر خداوند متعال و پیروی از دستورات ولی فقیه عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن57 بود.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: به طور قطع مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با همین گستردگی شرکت خواهند کرد.