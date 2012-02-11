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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

حجت الاسلام موسوی:

22 بهمن اقتدار و عزت ملت ایران را به نمایش می گذارد

22 بهمن اقتدار و عزت ملت ایران را به نمایش می گذارد

زنجان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت زنجان، با بیان اینکه مردم استان زنجان با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر وفاداری و پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند، گفت: 22 بهمن، اقتدار و عزت ملت ایران را به نمایش می گذارد.

حجت الاسلام سید یعقوب موسوی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم استان زنجان بار دیگر با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن جواب محکمی به یاوه گویی های دشمنان نظام دادند.
 
وی 22 بهمن ماه را از ایام الله دانست و ادامه داد: 22 بهمن روز تجدید حیات نظام اسلامی است و ملت بزرگ ایران در راستای اقتدار و عزت روز افزون گام بر می دارد.
 
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه امروز تمامی مردم از اقشار و گروههای مختلف در این راهپیمایی حاضر شده اند افزود: انقلاب اسلامی ایران توانست به خوبی در جهان منتشر شود و موج بیداری اسلامی نتیجه صدور انقلاب اسلامی است.
 
امام جمعه موقت زنجان، شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل را نوید بخش به ملتهای اسلامی که خیزش کرده اند، دانست و گفت: امید می رود با این حرکت مسلمانان برای مبارزه با ظلم و استکبار و سقوط دیکتاتورهای منطقه، روزی زمان سقوط اسرائیل منحوس نیز فرا برسد.
 
حجت الاسلام موسوی، مشتهای گره کرده مردم را نشان دهنده میزان وفاداری و محبت مردم به نظام اسلامی دانست و افزود: این شور و نشاط مردم در راهپیمایی 22 بهمن، میزان پایداری در پیروی از رهبر فرزانه انقلاب را به اثبات می رساند.
کد مطلب 1531312

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