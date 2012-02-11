مردم کرمانشاه با آرمانهای امام راحل تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه کرمانشاه، امروز هم ثابت کردند که یاور همیشگی رهبر معظم انقلاب و حافظان بی ادعای این مرز و بوم هستند.

آذین بندی و تزیین معابر شهر کرمانشاه از شب گذشته آغاز شده بود و چهره ای دیگر به این شهر بخشیده بود و به نوعی تبلور روزهای آغازین انقلاب و ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی را به ذهن هر کسی متبلور می کرد.

از ساعات اولیه امروز، یعنی ساعتها قبل از آغاز این حماسه ماندگار، جوانان و نوجوانان پرشور شهرمان کرمانشاه، بی صبرانه در انتظار آفریدن حماسه ای دیگر بر حماسه های همیشگی این مرز و بوم بودند.

راهپیمایی 22 بهمن امسال کرمانشاه از دو مسیر سه راه حافظیه و چهارراه مدرس به سمت چهارراه بسیج که به عنوان محل سخنرانی تعیین شده بود، آغاز گردید.

حضور دسته جات مذهبی، دانش آموزی و دانشجویی، تشکل های مردم نهاد و دیگر اقشار جامعه از خصوصیات و ویژگی های راهپیمایی 22 بهمن امسال در دیار زاگرس نشینان بود.

با آغاز رسمی زمان راهپیمایی، خیل جمعیت با سر دادن شعارهای انقلابی از دو نقطه تعیین شده به سمت چهارراه بسیج به حرکت در آمدند.

حرکت منسجم به سمت محل سخنرانی در صورتی انجام می شد که ایستگاههای صلواتی در طول مسیر از راهپیمایی کنندگان پذیرایی می کردند.

در گوشه ای دیگر از جمعیت، عده ای از دانش آموزان دبستانی با لباس های متحد الشکل حضوری پررنگ و نمادین در این روز از خود نشان دادند.

گلباران مسیر حرکت راهپیمایی توسط بالگردهای هوانیروز و هلال احمر کرمانشاه از نکات قابل توجه راهپیمایی امروز بود.

سخنران امسال مراسم 22 بهمن امسال، حجت الاسلام عبدالله حاج صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران کشور بود.

حجت الاسلام صادقی در جمع پرشور مردم کرمانشاه با اشاره به تحریمها و فشارهای اخیر دشمنان بر ملت ایران، گفت: همین فشارها و تحریمها برای ملت ایران به فرصت و نعمتی تبدیل شده است و پیشرفتهای امروز ما مرهون همین تحریمهاست.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران کشور تاکید کرد: این تهدید و توطئه ها بعد از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی هیچ تاثیری بر ملت ایران نداشته است.

براساس این گزارش، در پایان این مراسم، قطعنامه پایانی یوم الله 22 بهمن قرائت و با تکبیر راهپیمایان تصویب شد.

گروه سرود 1357 نفری دانش آموزان نیز به اجرا برنامه پرداختند.

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گزارش: رضا مهرآیین