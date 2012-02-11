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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

دلبری:

راهپیمایی 22 بهمن پیام روشنی برای استکبار دارد

راهپیمایی 22 بهمن پیام روشنی برای استکبار دارد

قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال پیام روشنی برای سردمداران استکبار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری در حاشیه راهپیمایی روز 22 بهمن در گفتگو با خبرنگاران شرکت گسترده مردم در راهپیمایی را قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: حضور قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و روزهای شیرین آن دوران را زنده کرده که در آن روزها ملت غیور به پا خواسته ایران با اراده‌های پولادین و مصمم خود کاخ ظلم و استبداد را برچیدند.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال پیام روشنی برای سردمداران استکبار است تصریح کرد: استکبار جهانی باید این حقیقت را بپذیرد که درخت تنومند انقلاب اسلامی به بار نشسته و ندای استقلال و آزادی را در سراسر جهان طنین انداز کرده است.

وی با اشاره به برخی فعالیت‌های دشمنان داخلی و خارجی برای براندازی نظام اسلامی اظهار داشت: با وجود تمامی فشارها، تحریم‌ها و توطئه‌هایی که دشمنان اعمال کردند، ملت ایران با رهبری داهیانه امام راحل و پس از ایشان با رهبری مقام معظم رهبری از تمامی این بحرانها عبور کرده و امروز این کشور به نقطه امید و قابل اتکای جهان اسلام و ملت‌های آزادیخواه در سراسر جهان تبدیل شده است.

دلبری حضور اثرگذار مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را تجدید میثاق مجدد با امام خمینی(ره) ، شهیدان و مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: این راهپیمایی در پاسداری از ودیعه الهی و هدیه غیبی نظام مقدس جمهوری اسلامی و حمایت از مردم آزاده و مظلوم جهان نقش بسزایی دارد.

وی به برخی فعالیتهای شهرداری قم در این ایام اشاره کرد و گفت: شهرداری قم همچون سالهای گذشته نسبت به نصب بنر و آویز مربوط به دهه فجر و ۲۲ بهمن،‌ برپایی ایستگاه انقلاب، ‌توزیع محصولات فرهنگی، ‌آذین بندی مسیر راهپیمایی و سطح شهر،‌ نصب بالن،‌ برپایی ایستگاه نقاشی ویژه کودکان،‌ توزیع نرم افزار دهه فجر از طریق بلوتوث، ‌استقرار خودروهای آتش نشانی،‌ نظافت، ‌شستشو و پاکسازی مسیر راهپیمایی و... اقدام کرده است.

کد مطلب 1531321

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