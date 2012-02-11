استان شدن البرز بیانگر اهتمام جمهوری اسلامی برای آبادانی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر شنبه 22 بهمن در جمع کثیر مردم کرج در میدان قدس اظهار داشت: استان شدن البرز بیانگر اهتمام جمهوری اسلامی برای رشد و آبادانی کشور است.



وی همچنین در خصوص بحث مسکن مهر، گفت: تا کنون هزاران مسکن در اختیار جوانان کشور قرار گرفته است، در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در مرحله و شرایطی قرار دارد که خدمات فنی به دنیا صادر می کند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: امروزه شاهد بیداری اسلامی و خیزش در کشورهای اسلامی هستیم که این امر به دلیل مجاهدت و فداکاری مردم ایران است، سخنرانی دبیر کل قهرمان حزب الله را شاهد بودیم که با صدای بلند اعلام کرد که اگر حمایت جمهوری اسلامی ایران نبود نمی توانستیم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.



حسینی افزود: رژیم صهیونیست خود را استوره شکست ناپذیر می دانست ولی امروزه در برابر جوانان حزب الله ناتوان شده است.



وی گفت: برخی از کشورهای عربی در جنگ 33 روز و در بعضی شرایط به رژیم غاصب کمک کردند اما با کمک امدادهای غیبی مردم مظلوم فلسطین و غزه توانسته اند در برابر دشمنان ایستادگی کنند.



وی با اشاره به سفر وزیر فرهنگ فلسطین به تهران اضافه کرد: این وزیر دلاور در دیدار با مسئولان کشور بیان کرد مایحتاج مردم غزه از طریق یک هزار و 300 تونل حفر شده صورت می گرفت اما به دستور حسنی مبارک مسدود و یا با گازهای مسموم پر می شد، حسنی مبارک به نفع صهیونیست ها کار می کرد.



حسینی گفت: امروزه رسانه های دشمن به این امر اعتراف کرده اند که سخنان رهبر معظم انقلاب نقشه های آنها را خنثی کرده است.



وی ادامه داد: خانم رایس در صحبت های اخیر خود گفته است، رهبر ایران می تواند نقشه های ما که با هزینه و زمان طولانی آماده شده است را با یک سخنرانی یک ساعته خنثی کنند بنابراین امروز این تاثیر کلام رهبر معظم انقلاب را در دنیا شاهد هستیم.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: نشریه نیویورک تایمز اعلام کرد که ایران تسلیم نمی شوند بنابراین آمریکا باید تجدید نظر کند.



وی افزود: خانم کلینتون نیز در خصوص بسته شدن تنگه هرمز گفته اند در مسیر خطرناکی قرار گرفته ایم و به دنبال درگیر شدن با تهران نیستند.

امام راحل زنده کننده مکتب عدالت و اسلام بود



حسینی با اشاره به اینکه امروز فریاد امام راحل در دنیا طنین انداز است، اضافه کرد: امام راحل در عصری که بود، مکتب عدالت اسلام را دوباره زنده کرد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امام آرمان های را بیان کردند که هم دین، اخلاق و عدالت را شامل می شد و امروز این بیانات در مضامین رهبر معظم انقلاب است.



وی افزود: محصولات تولید شده فرهنگی که از فرهنگ اصیل ایران و قرآن گرفته شده در همه کشورهای دنیا مورد استفاده است برخی از کشورها حکامشان اجازه استفاده این محصولات را نمی دهند ولی مردم آنها استفاده می کنند.



حسینی با بیان اینکه امروزه ما دشمنان را به چالش می کشیم، اضافه کرد: ما ملتی هستیم که در طول این 33 سال هر چقدر دشمن ما را تهدید کرده از آرمان های خود دفاع کرده ایم.

مردم لبنان به پیوند با ایران افتخار می کنند



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در طول ماه گذشته که در لبنان بودم مشاهده کردم که مردم این کشور به پیوند با ایران افتخار می کنند.



وی گفت: امروزه دشمنان از اخبار و اطلاع رسانی پرس تی وی و برخی شبکه ها ترس دارند و تحمل اخبار و اطلاع رسانی این رسانه ها را ندارند.



حسینی افزود: امروزه دشمنان به سراغ دانشمندان ما آمده اند و می خواهند در میان جوانان و نخبه های کشور ترس و وحشت ایجاد کنند که در این رشته تحصیل نکنند اما شهادت هر یک از این بزرگان باعث می شود که این روحیه مقاومت در میان جوانان و مردم ما بیشتر شده و دیگران نیز در این مسیر گام بر دارند.