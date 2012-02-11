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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

شریعتی اعلام کرد:

راهپیمایی 22 بهمن فریاد همدلی ملت در تبعیت از ولایت است

راهپیمایی 22 بهمن فریاد همدلی ملت در تبعیت از ولایت است

بهشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه بهشهر گفت: راهپیمایی 22 بهمن، فریاد همدلی ملت ایران در تبعیت از ولایت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شریعتی در جمع راهپیمایان 22 بهمن در بهشهر افزود: این راهپیمایی توطئه های مختلف دشمنان را نقش بر آب کرد و بر ابهت ایران اسلامی افزود.

وی اظهار داشت: ایران اسلامی در طول 33 سال از انقلاب، با حضور آگاهانه مردم در صحنه و ولایت پذیری به عنوان الگوی بیداری اسلامی تبدیل شده و اگر نبود ایمان رزمندگان اسلام و اطاعت پذیری آنان از امام خویش، این پیروزیها نصیب ملت ایران نشده بود.

فرمانده سپاه بهشهر با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن نمایش محکومیت توطئه‌های دشمن است افزود: مردم با حضور در این راهپیمایی اوج عظمت و حضور در صحنه خود را نشان داده و در انتخابات آینده باید با حضور آگاهانه و فعالانه وارد شویم.

شریعتی ادامه داد: حفظ وحدت، ثبات و اقتدار معنوی انقلاب، مدیون مجاهدت و ایستادگی مردم متعهد و ولایتمدار است و باید در همه شرایط قدردان ملت و حضور آگاهانه و هوشمندانه آنان در مراحل مختلف ایبن انقلاب برای ثبات و پایداری نظام باشیم.

راهپیمایی مردم بهشهر در زیرباران با استقبال شدید مردم برگزار شد.

کد مطلب 1531328

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