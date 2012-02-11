روزهای پیروزی انقلاب در تاریخ ملت بزرگ ایران ماندگار است

محمد معتقد لاریجانی صبح شنبه در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن شهرستان شمیرانات درگفتگو با خبرنگارمهر گفت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی است که رساترین فریاد تاریخ، یعنی امام امت، آن را رهبری کرده ، به فرجام رساند و برای حفظ آن، با تمام وجود تلاش کرد.

وی به نقش عمده امام خمینی(ره) در بیداری اسلامی در کشورهای جهان اشاره کرد و افزود: بیداری اسلامی هر چند پیش از انقلاب در ایران، و در دو سده‌ی اخیر در کشورهایمختلف شکل گرفته بود اما امام راحل(ره) و بنیانگذار انقلاب اسلامی در قله ی منحنی بیداری اسلامی قرار دارد.

این مسئول بیان داشت: با توجه بهرهبری بی ‌نظیر امام(ره) در رویارویی با قدرتها و به پیروزی نشاندن یک انقلاب وراهبری موج بیداری اسلامی و بررسی مشکلات و موانع اینپدیده از دیدگاه آن بزرگ ‌مرد تاریخ، از اهمیت زیادی برخورداراست.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در آن برهه زمانی متأثر از تفکرات و اندیشه‎های رهبر آن به ‌وجود آمد وتوانست رژیمی را که عهده‎دار نمایندگی و ژاندارمی آمریکا در منطقه بود باهمت و حرکت در مسیر اندیشه‎های ناباسلامی سرنگون کند.

آمریکا در شوک به وجود آمدن انقلاب مبهوت بوده و خواهد ماند

فرماندار شمیرانات عنوان کرد: آمریکا در شوک به ‌وجود آمدن پیروزی انقلاب اسلامی مبهوت بوده و خواهد ماند ، این کشور به این واقعیت دست یافته که در مقابل اراده مردمیکشور ایران دارای ضعف است و درصورت اراده مردم برای تغییر رژیم دست ‌نشانده ابرقدرتهاتوان انجام کاری را ندارد.

وی اضافه کرد: امام خمینی(ره) به همراه مردم توانست پس ازپیروزیانقلاب اسلامی در مقابل ابرقدرتهای جهان مواضع محکمی اتخاذ کند.

معتقد لاریجانی تصریح کرد: ایستادگی امام راحل(ره) و مردم سبب شد جنبشهایاسلامیکه در کشورهای مختلف تحت فشار و کنترل دولتها، توان انجام هیچ کاری رانداشتند جانی دوباره بگیرند و با افزایش فعالیتهافصل نوینی را پیش روی خود بگشایند.

وی افزود: امروز سی و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد و ملت ایران شاهد است که این انقلاب توانسته است بر کشورها و ملتهای دیگری هم تاثیرگذار باشد و باعث ظهور جنبشها و انقلابهایی در بسیاری از کشورهای اسلامی شود.