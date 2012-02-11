حماسه 22 بهمن در 12 اسفند تکرار می شود/ضرورت انتقال انقلاب به نسل آینده

سید حسین صابری روز شنبه در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در شرایط فعلی انتخابات مجلس نهم برای کشور به اندازه انتخابات هشت مجلس گذشته حساس و پر اهمیت است اما با حضور میلیونی مردم از این آزمون نیز سربلند بیرون خواهیم آمد.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات بعد از فتنه 88 است، اضافه کرد: غرب و دشمنان انقلاب با همه پشتوانه خود به دنبال بهانه ای است تا از این فرصت به نفع خود بهره برداری کند اما بی شک هر فتنه ای در این انتخابات با هدایت مقام معظم رهبری و حضور پرشور مردم خنثی خواهد شد و مردم باز هم در 12 اسفند حمایت خود را از انقلاب اعلام خواهند کرد.

استاندار اردبیل پایه و اساس انتخابات جمهوری اسلامی را مردم دانست و عنوان کرد: با توجه به مردمی بودن انتخابات ایران دیگر کشورهای جهان هم سعی می کنند الگوی انتخاباتی خود را همانند ایران کنند ولی برخی کشورها هم با موفقیت انقلاب و نظام اسلامی ایران عناد دارند.

وی حضور مردم در پای صندوقهای رای را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: اگر حضور مردم در پای صندوقهای رای کمتر بشود دشمنان انقلاب و نظام با شیطنتهایی این حضور کم رنگ را بدبینی به نظام دانسته و مانور تبلیغاتی به راه می اندازند که نظام و حکومت اسلامی کارایی خود را از دست داده بنابراین مردم باید با هوشیاری و بصیرت همیشگی با حضور در پای صندوقهای رای حماسه دیگری خلق کنند.

صابری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته تصریح کرد: در 12 اسفند با وضو و به قصد قربت پای صندوقهای رای حاضر می شویم تا با انتخاب نمایندگان مومن، متدین، خداپرست، مردم دوست و ساده زیست مشت محکمی به دهان یاوه گویان بزنیم و الگوی انتخاباتی ایران را به جهانیان معرفی کنیم.

وی با بیان شجاعت شهید مدرس برای ایستادگی در مقابل طاغوت و استعمار متذکر شد: شجاعت شهید مدرس آنچنان بود که حضرت امام (ره) در انتخابات مجلس اول فرمودند "همچون مدرس ها را به مجلس بفرستید" و امروز نیز باید این چنین شود.

انقلاب باید به نسل آینده تبیین و منتقل شود

استاندار اردبیل با اشاره به برگزاری جشنهای دهه فجر در کشور، یکی از اشکالات این حوزه را عدم تبیین و انتقال درست آرمانهای انقلاب به نسلهای بعدی دانست و عنوان کرد: جای تاسف است که تاکنون یا از روی غفلت یا عدم وجود فرصت انقلاب را به صورت کامل به نسلهایی بعدی انتقال نداده ایم.

وی با بیان اینکه در کشورهای دنیا انقلابهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی انجام شده است، افزود: همه آنها نقاط ضعف و قوتی داشتند و همه آنها بعد از مدتی به نقطه اوج خود رسیده و از بین رفته اند، اما انقلاب اسلامی ایران چنین نیست و هر روز قویتر می شود و باید این ویژگی تبیین و توسعه یابد.

صابری با اشاره به آفات انقلابها گفت: در کشورهای مختلف انقلابها دچاد آفت شده اند، این در حالی است که انقلاب اسلامی ایران از همه آفات عبور کرده و بعد از 33 سال از پیروزی در جای جای دنیا سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را جشن می گیرند.

وی رمز موفقیت انقلاب اسلامی را مکتب فرهنگ ساز و حیات بخش اسلام دانست و تاکید کرد: مبنای حرکات امام (ره) در تمامی جهات اسلام بود و در این خصوص امام راحل (ره) شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر را این راستای بیان فرمودند که نشان دهنده رهبریت دینی در جامعه بود.

استاندار اردبیل حضور همیشگی مردم در عرصه ها را دومین عامل پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و یادآور شد: در طول 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هر 10 سال یک بار توطئه ای در کشور انجام می شود که هر کدام برای از بین بردن یک کشور کافی است، اما تاکنون همه توطئه ها با حضور به موقع مردم خنثی شده اند.

وی با اشاره به فتنه ها و توطئه های انجام شده در کشور گفت: با هدایت رهیر دینی جامعه همه این توطئه ها نقش بر زمین شد.

صابری انقلاب اسلامی را مبنای مبارزات نهضتهای اسلامی جهان برشمرد و اضافه کرد: خیلی از کشورهای دیگر قبل از ایران انقلاب کرده اند اما به پیروزی نهایی نرسیدند که علت آن عدم وجود رهبری جامع الشرایط است.

عکس از وحید مقدم

