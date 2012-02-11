آمریکا در ضعیف ترین برهه زمانی قرار دارد/انقلاب به ملت ایران هویت داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد یوسف شاکری در جمع گسترده راهپیمایان ارومیه با اشاره به بحرانهای سیاسی و اقتصادی در آمریکا افزود: آمریکاییها با ایدئولوژی اسلام مشکل دارند و به شدت از این موضوع هراسانند به گونه ای که دین را از زندگی مردم جدا و آن را در انحصار یک روز قرار داده اند.

وی با بیان اینکه دولتمردان آمریکا امروز به شدت از انقلاب ایران زخم خورده هستند ادامه داد: عجز دولت آمریکا از تجزیه و تحلیل حوادث منطقه و موضوع بیداری اسلامی برای همه آشکار است و ترس و وحشت تمامی مستکبران و در راس آنها آمریکا ناشی از خودخواهی و تکبر و بی ارادگی آنهاست.

وی در ادامه دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول سه دهه گذشته را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: مردم ایران اسلامی با آوردن این انقلاب هم آینده فرهنگی و اجتماعی خود را تضمین کردند و هم از قرآن و اسلام را بار دیگر در جریان جامعه جاری ساختند.

سردار شاکری با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی فصل جدیدی را در کشور رقم زد گفت: انقلاب ما، انقلابی بود که عهدهای اسلامی و قرآنی را بار دیگر در ایران جاری و ساری کرد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی انقلاب اسلامی ایران را انقلابی همه جانبه دانست و افزود: انقلابی که مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) به ارمغان آوردند، انقلابی پویا و متفاوت از تمام انقلاب ها است.

انقلاب اسلامی به ملت ایران هویت داد

سردار شاکری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به ملت ایران هویت داد تاکید کرد: در جریان انقلاب، تک تک مردم ایران هویت گمشده خود را باز یافتند و با اتحادی غیر قابل وصف تا امروز در صحنه مبارزه ایستاده اند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در ادامه به بیان آرا و نظرات نظریه پردازان انقلابهای جهان پرداخت و تصریح کرد: "میشل فوکو" که در محرم سال 57 در ایران بود، انقلاب اسلامی ایران را متمایز از تمامی انقلابها دانسته و آنرا عامل یافتن هویت مردم ایران عنوان کرده است و این همان چیزی است که هیچ انقلابی نتوانسته است به مردم هود هدیه دهد.

گفتمان انقلاب در جامعه تبیین شود

سردار شاکری در ادامه با بیان اینکه با گذشت سه دهه گفتمان انقلاب در بین نسلهای جوان تبیین نشده است گفت: با اینکه چند واحد درسی به واحدهای دانشگاهی با عنوان انقلاب اسلامی اضافه شده است، ولی هنوز نتوانسته ایم ناگفته های انقلاب را به نسل سوم انقلاب بازگو کنیم.

وی، بر آموزه های قرآنی تاکید کرد و گفت: در قرآن بارها آمده است که کسانی که در حق شما و اجتماع شما ظلم شده است را هرگز فراموش نکنید و ما نیز تا خون در رگهایمان جاری است ظلمهای استکبار و در راس آن آمریکا و انگلیس را از یاد نخواهیم برد.

وی خاطرنشان کرد: در انقلاب ما مسئولان خادمین ملت هستند و این انقلاب با پشتوانه های اساسی به پیروزی رسید که همین مسائل خوابهای استکبار را نیز آشفته کرده است.

سردار شاکری، با اشاره به پشتوانه های انقلاب، گفت: انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر رهبری و مردم به دنیا آمده است.