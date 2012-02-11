مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ نهایی به تحریم ها را دادند

ولی الله میرزایی اصل ظهر شنبه در راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وحدت و اتحاد مردم برای حضور در راهپیمای 22 بهمن تحریم ها، توطئه و دسیسه دشمنان را نابود و در هم شکست و فرصتی برای رشد در عرصه های مختلف شد.

وی با بیان اینکه انسجام و وحدت مردم تحریم ها را تبدیل به فرصت کرده است، افزود: مردم با حضور گسترده حق خود به امام و شهدای انقلاب ادا کردند و این حضور پاسخ نهایی به تحریم ها را داد و ثابت کرد که نظام اسلامی به استقلال و خودکفایی رسیده است.

فرماندار شهرستان سنندج با بیان اینکه حضور در راهپیمایی حق مردم و وظیفه مسئولان است، اعلام کرد: تصمیم گیری درست مردم در تعیین سرنوشت خود و راهبردی کردن اهداف انقلاب با حضور وسیع تر در انتخابات و در نتیجه فراگیر و گسترده بودن حضور در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیشتر از همیشه دشمنان را نابود می کند.

میرزایی اصل حضور خوب مردم را موجب افتخار و اقتدار هر چه بهتر نظام اسلامی دانست و بیان کرد: حضور مردم نتیجه مایوس کردن دشمنان و شعله ور کردن بیداری اسلامی می شود و باید به بهترین شکل ممکن حضور در صحنه را اطلاع رسانی کرد.

راهپیمایی 22 بهمن در تمامی شهرها و مراکز بخش های استان کردستان با حضور و مشارکت گسترده مردم همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار شد و مرزداران این استان با سردادن شعارهای ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان را محکوم کردند.