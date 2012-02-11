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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

شعار استکبار ستیزی مردم لاریجان از بام ایران طنین انداز شد

شعار استکبار ستیزی مردم لاریجان از بام ایران طنین انداز شد

لاریجان - خبرگزاری مهر: مردم انقلابی و همیشه در صحنه، بخش کوهستانی لاریجان همانند مردم سایر شهرهای مازندران ، راهپیمایی 22 بهمن را از دامنه های پر برف قله دماوند برگزار و شعار استکبار ستیزی را طنین انداز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایان و حامیان اصلی انقلاب، در بخش لاریجان آمل با لگد کردن پرچم های نفرت آمیز آمریکا و اسرائیل، با آتش کشیدن پرچم آمریکا و رژیم صهیونستی، فریاد الله اکبر سر دادند.

مردم انقلابی بخش کوهستانی لاریجان آمل، با وجود سردی هوا در زیر برف از مقابل پمپ بنزین قدیم وانا به‌ سمت حسینیه وانا راهپیمایی با شکوهی را برگزار کردند.
 
مردم خداجوی این بخش، با حضور پرشورتر خود نسبت به سال گذشته با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ براسرائیل ، سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب را گرامی داشتند.
 
در راهپیمایی روز 22 بهمن امسال به اعتقاد بسیار از شرکت کنندگان، جمعیت بسیار زیادی حضور داشتند و این راهپیمایی در فضایی بسیار مناسب وپرشکوه برگزار شد.
 
کد مطلب 1531369

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