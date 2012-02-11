ملت ایران در مقابل تحریمها کوتاه نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام عباس علی ابراهیمی در جمع راهپیمایان آملی در گلزار شهدای این شهر افزود: توطئه و دشمنی علیه ایران اسلامی در طول سه دهه گذشته وجود داشته و حضور حماسی و انقلابی ملت همیشه در صحنه کشور، کوبنده ترین پاسخ به آنان است.

وی، ترور افراد تاثیرگذار در ایران اسلامی را اقدام ننگین و شوم ددمنشان در کشور دانست و اضافه کرد: غربیها باید از این رفتارهای خود خجالت بکشند و دست از تفرقه و نفاق علیه ملت آگاه و هوشیار ایران بردارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تاکید بر اینکه شرارتهای شبانه روزی آمریکا و متحدانش علیه ایران اسلامی تاثیری بر اراده پولادین ملت در ایستادگی از آرمانهای انقلاب نخواهد داشت، تصریح کرد: این تحریمها و تهدیدها سبب شد تا کشور در طول 33 سال پس از پیروزی انقلاب در بسیاری از زمینه ها خودکفا شود.

ابراهیمی، حضور پرشور و پرصلابت مردم آمل در راهپیمایی 22 بهمن را نشانه وفاداری و دلداگی آنان به امام و انقلاب دانست و گفت: حضور مادرجوان با نوزاد چندساله در سرمای شدید و باران زمستانی گواه محکمی برای حضورهمیشه در صحنه نسل های گذشته و آینده انقلاب دارد.

وی تاکید کرد: همه افراد و اقشارمختلف جامعه نسبت به انقلابیون و پاسداری از اهداف و ارزشهای انقلاب مسئول هستند و باید در مسیرانقلاب به سعادت و خوشبختی رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، بصیرت و هوشیاری مردم و ولایت پذیری از رهبر معظم انقلاب را تضمین کننده ایران اسلامی درمقابل همه تهدیدهای دشمنان خواند.

ابراهیمی یادآورشد: حضور پرشور و با بصیرت مردم در راهیپمایی جشن انقلاب، نقش مسئولان را به ارائه خدمات بیشتر و صادقانه تر به آنان دو چندان خواهد کرد.