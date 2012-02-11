حضور اکثریت ماموران انتظامی البرز در تامین امنیت راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن با حضور در ایستگاه خبری کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر استان البرز اظهار داشت: مردم ایران با وجود گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با شور و عشق با توجه به سرمای زمستان به ندای رهبر خودشان لبیک گفتند و با عشق در صحنه حاضر شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه در 8 نقطه شهرستان کرج راهپیمایی انجام شده است، اضافه کرد: در بخشهای دیگر از جمله ساوجبلاغ، نظرآباد، هشتگرد و طالقان راهپیمایی به صورت مستقل از کرج برگزار شد.



وی گفت: عوامل انتظامی، ترافیکی و امنیتی از ساعات ابتدایی صبح در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و خدمات رسانی می کردند.



اکبرشاهی اظهار داشت: شب گذشته پاکسازی مسیر راهپیمای توسط پلیس راهنمایی و رانندگی استان از وجود خودرو صورت گرفت.



فرمانده انتظامی استان البرز افزود: وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت محل تجمع مردم و مسیر راهپیمایی خلاصه نمی شود بلکه در پیشگیری از سرقت نیز تلاش و کوششهایی صورت گرفته است.



وی گفت: مردم در این دو روز از سفرهای خارج از استان استقبال نکردند به دلیل اینکه در راهپیمایی حضور پیدا کنند ولی به هر حال نیروی انتظامی برای تامین امنیت جاده ها نیز تمهیداتی را اندیشیده بود و در این زمینه برنامه ریزی خوبی در حوزه انتظامی، راهور و امنیتی صورت گرفت.



فرمانده انتظامی استان البرز افزود: امروزه پلیس با رویکرد جامعه محوری وارد عرصه اجتماعی نیز شده است.