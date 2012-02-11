مردم ساوجبلاغ جلوه های وحدت و همدلی را به تصویر کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در جمع راهپیمایی کنندگان مراسم 22 بهمن در ساوجبلاغ گفت: یکی از با ارزش ترین شاخصه های انقلاب که باعث دوام وبقای آن شده مردم ولایتمدار وانقلابی است .
فرماندار ساوجبلاغ گفت: راهپیمایی 22 بهمن با حضور مردم شهید پرور ساوجبلاغ پرشورتر از سالهای گذشته برگزار شد.
وی گفت: مردم شهرستان ساوجبلاغ با حضوری پرشوروبی نظیر در راهپیمایی 22 بهمن ماه زیباترین جلوه های وحدت، همدلی و ایثار را رقم زدند.
وی ادامه داد: حضور پرشکوه زنان و مردان غیور این شهرستان در حماسه جاویدوپرشکوه 22 بهمن ماه یکباردیگر عزم واراده راسخ مردم این خطه از میهن اسلامی را در دفاع و حمایت از نظام مقدس اسلامی و فرامین والای مقام معظم رهبری به رخ جهانیان کشاند.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر امریکا، مرگ برفتنه جو، از فتنه جو بیزاریم، ملت ایران ملتی خدایی است، خامنه ای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است، بار دیگر یکپارچگی و وحدت خود را به نمایش گذاشتند.
مراسم راهپیمایی در بخش چهار باغ با حضور انبوه مردم مومن وانقلابی شهر چهارباغ، ملک آباد مهدی آباد وروستاهای این بخش بر گزار شد.
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