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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

گزارش مهر از سی وسومین بهار-47

صدر: صدور پیام انقلاب دستاورد حضور مردم ایران در صحنه است

صدر: صدور پیام انقلاب دستاورد حضور مردم ایران در صحنه است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سی و سومین بهار انقلاب اسلامی، مردم ایران دستاورد حضور همیشه در صحنه خود را دیدند، گفت: تحقق صدور پیام انقلاب به دیگر کشورهای انقلاب اسلامی دستاورد حضور همیشه در صحن مردم ایران است.

شهاب الدین صدر در حاشیه مراسم 22 بهمن امسال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار داشت: 22 بهمن امسال شاهد به ثمر رسیدن مهمترین دستاورد انقلاب یعنی صدور پیام انقلاب به دیگر کشورها هستیم.

وی با اشاره به سقوط 4 دیکتاتور در کشورهای اسلامی افزود: دیگر کشورهای اسلامی به تاسی از ملت ایران دیکتاتورهای دست نشانده خود را برکنار کرده و اسلام خواهان قدرت را در دست گرفته اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این اتفاق را قدرت بزرگی ایران ایران دانست و خاطرنشان کرد: مردم با حضور همیشه در صحنه خود درخت انقلاب را بارور کردند و شاهد ظهور انقلاب هایی همچون انقلاب اسلامی ایران در منطقه هستیم که این بزرگترین دستاورد حضور است.

کد مطلب 1531411

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