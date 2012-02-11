صدر: صدور پیام انقلاب دستاورد حضور مردم ایران در صحنه است

شهاب الدین صدر در حاشیه مراسم 22 بهمن امسال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار داشت: 22 بهمن امسال شاهد به ثمر رسیدن مهمترین دستاورد انقلاب یعنی صدور پیام انقلاب به دیگر کشورها هستیم.

وی با اشاره به سقوط 4 دیکتاتور در کشورهای اسلامی افزود: دیگر کشورهای اسلامی به تاسی از ملت ایران دیکتاتورهای دست نشانده خود را برکنار کرده و اسلام خواهان قدرت را در دست گرفته اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این اتفاق را قدرت بزرگی ایران ایران دانست و خاطرنشان کرد: مردم با حضور همیشه در صحنه خود درخت انقلاب را بارور کردند و شاهد ظهور انقلاب هایی همچون انقلاب اسلامی ایران در منطقه هستیم که این بزرگترین دستاورد حضور است.