عبدالسعید حقیقی مقدم در حاشیه راهپیمایی روز 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بر اساس گزارشهای رسیده از مراکز بخشها و شهرهای استان و همچنین طول مسیر راهپیمایی در شهر قم، حضور مردم در مناطق مختلف استان قم با شکوه تر و حماسی تر از سالهای گذشته بود که این امر نشان دهنده زمان شناسی ملت فهیم ما است.
وی با بیان اینکه ملت ایران، لحظات حساس را به خوبی میشناسند و گردنههای سخت انقلاب را به خوبی عبور میکند، افزود: دشمنان مدتی است که به دنبال ایجاد یأس و نا امیدی در جامعه هستند و به همین دلیل مردم با بصیرت ایران حضور خود در صحنه را پر رنگ کردند.
فرماندار قم اظهار داشت: امیدواریم این حضور دشمن شکن و حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن را در 12 اسفندماه در پای صندوقهای رأی نیز شاهد باشم.
حقیقی مقدم در گفتگو با مهر:
حضور باشکوه در 22 بهمن نشان دهنده زمان شناسی ملت است
قم - خبرگزاری مهر: فرماندار قم حضور با شکوه مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن را نشان دهنده زمان شناسی و بصیرت بالای آنها دانست.
عبدالسعید حقیقی مقدم در حاشیه راهپیمایی روز 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بر اساس گزارشهای رسیده از مراکز بخشها و شهرهای استان و همچنین طول مسیر راهپیمایی در شهر قم، حضور مردم در مناطق مختلف استان قم با شکوه تر و حماسی تر از سالهای گذشته بود که این امر نشان دهنده زمان شناسی ملت فهیم ما است.
نظر شما