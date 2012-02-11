حضور باشکوه در 22 بهمن نشان دهنده زمان شناسی ملت است

عبدالسعید حقیقی مقدم در حاشیه راهپیمایی روز 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های رسیده از مراکز بخش‌ها و شهرهای استان و همچنین طول مسیر راهپیمایی در شهر قم، حضور مردم در مناطق مختلف استان قم با شکوه تر و حماسی تر از سال‌های گذشته بود که این امر نشان دهنده زمان شناسی ملت فهیم ما است.



وی با بیان اینکه ملت ایران، لحظات حساس را به خوبی می‌شناسند و گردنه‌های سخت انقلاب را به خوبی عبور می‌کند، افزود: دشمنان مدتی است که به دنبال ایجاد یأس و نا امیدی در جامعه هستند و به همین دلیل مردم با بصیرت ایران حضور خود در صحنه را پر رنگ کردند.



فرماندار قم اظهار داشت: امیدواریم این حضور دشمن شکن و حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن را در 12 اسفندماه در پای صندوق‌های رأی نیز شاهد باشم.