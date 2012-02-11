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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

حقیقی مقدم در گفتگو با مهر:

حضور باشکوه در 22 بهمن نشان دهنده زمان شناسی ملت است

حضور باشکوه در 22 بهمن نشان دهنده زمان شناسی ملت است

قم - خبرگزاری مهر: فرماندار قم حضور با شکوه مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن را نشان دهنده زمان شناسی و بصیرت بالای آنها دانست.

عبدالسعید حقیقی مقدم در حاشیه راهپیمایی روز 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های رسیده از مراکز بخش‌ها و شهرهای استان و همچنین طول مسیر راهپیمایی در شهر قم، حضور مردم  در مناطق مختلف استان قم با شکوه تر و حماسی تر از سال‌های گذشته بود که این امر نشان دهنده زمان شناسی ملت فهیم ما است.

وی با بیان اینکه ملت ایران، لحظات حساس را به خوبی می‌شناسند و گردنه‌های سخت انقلاب را به خوبی عبور می‌کند، افزود: دشمنان مدتی است که به دنبال ایجاد یأس و نا امیدی  در جامعه هستند و به همین دلیل مردم با بصیرت ایران حضور خود در صحنه را پر رنگ کردند.

فرماندار قم اظهار داشت: امیدواریم این حضور دشمن شکن و حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن را در 12 اسفندماه در پای صندوق‌های رأی نیز شاهد باشم.

کد مطلب 1531412

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