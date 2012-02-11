مردم اهل تسنن خود را جزیی از ایران اسلامی می دانند

حسین خدرویسی در حاشیه مراسم راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راهپیمایی مردم شهرستان همیشه در صحنه پاوه نمود عینی ولایتمداری و شعور سیاسی بالای این مردم است.

وی تاکید کرد: مردم پاوه که به نوعی مرزداران استان نیز محسوب می شوند بارها در مقابل توطئه های بی شمار دشمنان و عوامل و گروهکهای داخلی و خارجی از خود ایثار و گذشتهای بسیاری نشان داده اند و خدمات ارزنده ای تا کنون به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته اند.

خدرویسی با اشاره به حضور حماسی مردم پاوه در راهپیمایی 22 بهمن امسال، گفت: مردم شهرستان پاوه و دیگر شهرستانهای اهل تسنن خود را جزیی از انقلاب و ایران اسلامی می دانند و سربلندی و توسعه ایران را توسعه و سربلندی خود و شهرشان می دانند.

وی در پایان تاکید کرد: باید به مردم شهرستان پاوه دست مریزاد گفت که مردانگی و از خود گذشتگی خود را بعد از سالها از گذشت انقلاب، همچنان پایدار نگه داشته اند.

براساس این گزارش، در راهپیمایی امروز مردم شهر پاوه، پرچمهای رژیم غاصب اسرائیل و آمریکا در بین خشم مردم ولایتمدار پاوه به آتش کشیده شد.