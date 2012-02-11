  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

خدرویسی در گفتگو با مهر:

مردم اهل تسنن خود را جزیی از ایران اسلامی می دانند

مردم اهل تسنن خود را جزیی از ایران اسلامی می دانند

پاوه - خبرگزاری مهر: فرماندار پاوه گفت: مردم شهرستان پاوه و دیگر شهرستانهای اهل تسنن خود را جزیی از انقلاب و ایران اسلامی می دانند.

حسین خدرویسی در حاشیه مراسم راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راهپیمایی مردم شهرستان همیشه در صحنه پاوه نمود عینی ولایتمداری و شعور سیاسی بالای این مردم است.

وی تاکید کرد: مردم پاوه که به نوعی مرزداران استان نیز محسوب می شوند بارها در مقابل توطئه های بی شمار دشمنان و عوامل و گروهکهای داخلی و خارجی از خود ایثار و گذشتهای بسیاری نشان داده اند و خدمات ارزنده ای تا کنون به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته اند.

خدرویسی با اشاره به حضور حماسی مردم پاوه در راهپیمایی 22 بهمن امسال، گفت: مردم شهرستان پاوه و دیگر شهرستانهای اهل تسنن خود را جزیی از انقلاب و ایران اسلامی می دانند و سربلندی و توسعه ایران را توسعه و سربلندی خود و شهرشان می دانند.

وی در پایان تاکید کرد: باید به مردم شهرستان پاوه دست مریزاد گفت که مردانگی و از خود گذشتگی خود را بعد از سالها از گذشت انقلاب، همچنان پایدار نگه داشته اند.

براساس این گزارش، در راهپیمایی امروز مردم شهر پاوه، پرچمهای رژیم غاصب اسرائیل و آمریکا در بین خشم مردم ولایتمدار پاوه به آتش کشیده شد.

کد مطلب 1531417

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها