مردم رباط کریم و بهارستان ارادت خود را به انقلاب اسلامی ثابت کردند

به گزارش خبرنگاران مهر در بهارستان و رباط کریم، مردم وفادار و انقلابی این دو شهرستان با حضور بی نظیر و دشمنشکن خود در مراسم عظیم راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر ثابت کردند که در راستای دفاع از ارزش های والای انقلاب اسلامی ذره ای عقب نشینی نخواهند کرد.



روز باشکوه 22 بهمن یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران در جهان به شمار می رود که پس از گذشت 33 سال هنوز بو و رنگ تازگی بر خود دارد و هر ساله باشکوهتر می شود.



در این روز تاریخی مردم وفادار ایران اسلامی به خیابانها آمدند تا ضمن خنثی کردن دسیسه های شوم دشمنان این نظام، تجدید بیعتی دوباره با آرمانها حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشته باشند.



آری، شهروندان شهر نسیم شهر، گلستان، صالح آباد، نصیرشهر، رباط کریم و شهر جدید پرند در این روز با صدای بلندخود فریاد اسلام خواهی و دفاع از حریم ولایت را سر دادند.



یکی از شهروندان گلستانی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه بار دیگر عزت و افتخار ایران اسلامی را به رخ جهانیان خواهد کشید.



علی برجی فلاح افزود: انقلاب و نهضت اسلامی ملت بزرگ ایران از بعثت و رسالت خاتم الانبیا نشات گرفته است.



وی ادامه داد: دشمنانی که هر سال می کوشند با انواع فشار، تهدیدها، فریبها در اعتقادات راسخ این مردم و مسئولان آن رخنه کنند با فرارسیدن یوم الله 22 بهمن، گویی تمامی نقشه های آنان نقش برآب شد و بر آتش جنگ افروزی آنها، آب سردی ریخته شد.



یک عضو شورای هماهنگی هیئات مذهبی شهرستان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: امروز در این خروش ملی مردم قهرمان ایران اسلامی تمامی توطئه های دشمن خنثی می شود.



محمد حسینی شعار در حاشیه مراسم راهپیمایی 22 بهمن عنوان کرد: ملت شجاع ایران اسلامی طی 33 گذشته همواره با حضور خود در راهپیمایی ها و صحنه های گوناگون با توطئه ها و ترفندها مقابله کردند و این راه و مسیر ارزشمند را تا آخرین نفس ادامه خواهند داد.



وی همچنین عنوان کرد: دشمنان ایران اسلامی برای عدم حضور خود از هر حیله و ترفندی در شبکه های پوشالی خود و دیگر سایت های خبری تلاش کردند ولی شما امروز مشاهده می کنید که این حضور یک مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بود.



به گفته این مسئول، این شبکه ها بهتر است بهجای اینگونه اقدامات فریبکارانه که در نزد ملت ایران هیچ جایگاهی ندارد در برنامه های خود تجدید نظر اساسی داشته باشند.



مدیر روابط عمومی شهرداری گلستان نیز در این مراسم به خبرنگار مهر گفت: دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون از تمامی ظرفیتهای خود برای ضربه زدن به نظام اسلامی بهره برداری کرده ولی هوشیاری و بصیرت مردم برای حضور در صحنه تمامی توطئه های دشمن را خنثی کرده است و بدون شک این راهپیمایی عظیم تمامی معادلات دشمنان را بر هم خواهد زد.



ابوالفضل فیاضی اظهار داشت: امروز برای همه ما ایرانیان یک روز پرشور و تاریخی به شمار میرود و همانطوریکه مشاهده می کنید شهردار مردم در این حماسه ملی حضور یافتند و این همه حضور نشانگر ارادت قلبی آنان به انقلاب و امام خود است.



به گفته وی، راهپیمایی امروز 22 بهمن نمایشی از عظمت، عزم و اراده، وحدت کلمه و وحدت دلها ملت در کنار مسئولان به ویژه مقام معظم رهبری خواهد بود.



این مسئول از زمینه سازی هرچه بهتر شهروندان این شهر در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و افزود: شهرداری در این شهر از ابتدای دهه فجر برای حضور باشکوه شهروندان انقلابی این منطقه اقداماتی را از جمله تشریح و تبیین اهداف کلی نظام و مسئولین خدمتگذار در منطقه را به افکار عمومی اعلام کرده است.



در نصیر شهر نیز همه آمده بودند تا عاشقانه در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند و اقشار مختلف مردم از پیر تا جوان حماسه وعظمت بزرگ دیگری را در 22 بهمن در این شهرخلق کردند.



امام جمعه نصیرشهر نیز در حاشیه برگزاری راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به کوری چشم دشمن امروز همه پای صحنه آمدند و به تمامی بدخواهان نظام با این خروش میلیونی ثبت کردند که انقلاب و رهبر خود را دوست دارند و تحت هیچ شرایط از دستاوردهای اصیل این نظام عقب نشینی نخواهند کرد.



حجت الاسلام کریم شائق اظهار داشت: ما همه به میدان خواهیم آمد و اینکه دشمن می گوید ملت از این نظام دلسرد شده اند جواب خود را فردا بهتر می توانند دریافت کنند و این مردم انقلابی فردا چنان مشت محکمی بر دهان بیگانگان خواهند کوبید که نفسشان بند می آید.



سخنگوی شورای اسلامی نصیر شهر نیز در حاشیه حضور در راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگار مهر اعلام کرد: به جرات می توانم بگویم که مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی برای حضور امروز خود در مراسم راهپیمایی 22 بهمن با این عظمت لحظه شماری می کردند و با این حضور حداکثری باردیگر مشت محکمی را بر دهان بیگانگان کوبیدند.



علی شعبانی ضمن مهم برشمردن این حضور اظهار داشت: برغم نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و شیطنت های دشمنان، این حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن برای دشمن یک زنگ خطر بزرگی است که از هم اکنون با بنگاه خبر پراکنی خود در تلاش هستند تا مردم را از صحنه انتخابات به دور کنند ولی ملت وفادار راه و مسیر خود را بسوی انقلاب و آزادی انتخاب کرده اند و اظهارات بی اساس آنان دیگر در نزدملت شجاع ایران تاثر گذار نیست.



به گفته وی این حضور میلیونی مردم در مراسم 22 بهمن قطعا معادلات کلی دشمنان را در یکسال اخیر بر هم خواهد زد.



یک عضو شورای اسلامی شهر نیز در این باره گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم، این حضور گسترده‌ مردم در راهپیمایی تقویت‌ کننده حضور مردم در عرصه‌ انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی را رقم زد.



علیرضا حسنی اظهار داشت: به اعتقاد من اهمیت پیروزی انقلاب اسلامی ایران امسال پس از 33 سال از حساسیت ویژه ای برخوردار است زیرا امت اسلامی ایران از سایر کشورهای اسلامی بیش از 30 سال جلوتر قرار دارد و نظام خود را به پیروزی رساندند.



وی متذکر شد: با توجه روحیه مردم وفادار و انقلابی کشورمان در تمامی مقاطع سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اطمینان داریم امسال نیز در روز انتخابات مجلس همانند امروز 22 بهمن ماه شاهد حضور پرشور و باشکوه خواهیم بود.



به گفته وی شهروندان نصیرشهر ازروزها قبل برای این حضور پرشور خود در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه لحظه شماری می کردند.



هر لحظه جمعیت راهپیایان در شهر رباط کریم اقزوده می شود. خیابانهای اصلی و فرعی این شهر مملو از جمعیت جوان، پیر و حتی معلول با ویلچرها بخوبی قابل مشاهد است.

آنان در گفتگو با خبرنگار مهر از شور و اشتیاق سخن می گویند و این حضور را برای خود یک تکلیف شرعی و دفاع از دستاورد های کشور خود می دانند.



محسن عبادی یکی از شهروندان رباط کریم معتقد است مردم با این خروش عظیم خود در خیابانها به منظور شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، دشمنان انقلاب و نظام اسلامی را بیش از پیش و در شرایط حساس کنونی جهان و منطقه از دستیابی به اهداف خود مایوس می کنند.



این شهروند افزود: وظیفه شرعی و دینی داریم که به هر شکل ممکن باشکوه و گسترده در مراسم راهپیمایی سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است شرکت کنیم.



مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم نیز که در میان مردم این شهر حضور داشت، به خبرنگار مهر گفت: راهپیمایی عظیم مردم در 22 بهمن در سالگرد انقلاب نماد استقامت و تداوم انقلاب است، در طول سال گذشته تحت شدیدترین حملات رسانه ها و تهدیدهای روانی آمریکا برای حمله یا تحریم اقتصادی بودیم، اما حضور مردم در راهپیمایی 22 امروز و یا در صحنه های دیگربویژه عرصه انتخابات پاسخگویی به دشمنان و تهدیدات به شمار می رود.



تقی سالک با اشاره به دیگر پیامد این حضور برای دشمنان ایران اسلامی اعلام کرد: این حضور بی نظیر مردم در راهپیمایی این پیام ارزشمند را دارد که ملت شجاع کشورمان در مقابل تهدیدها و تحریم‌های دشمنان خم به ابرو نمی‌آورد.



وی ادامه داد: ما قدرت تدبیر تهدیدها به فرصتها را داریم و با این حضور ثابت می‌کنیم که ملت ما به این انقلاب پایبند هستند و این انقلاب را به دست باکفایت حضرت مهدی(عج) خواهند سپردو در این مسیر ذره ای عقب نشینی نخواهند کرد.



امام جمعه شهر رباط کریم نیز با تاکید بر حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: قطعا اهمیت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن هر سال نسبت به سال گذشته دوچندان می شود.



حجت الاسلام حسینعلی محمدی نژاد اظهار داشت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مهر تاییدی دوباره برای نظام جمهوری اسلامی به شمار میرود و با این حضور قطعا تمامی معادلات شیطانی دشمنان بهم خواهد خورد.



نماینده ولی فقیه در شهرستان رباط کریم همچنین این حضور مردم در راهپیمایی و نیز درانتخابات مجلس شورای اسلامی را محقق کننده تمامی منافع نظام دانست و بر حضور حداکثری شهروندان تاکید کرد.



امام جمعه بخش گلستان نیز با مهم خواندن این حضور گفت: حضور مردم در مراسم امروز راهپیمایی روز 22 بهمن امسال از حساسیت فوق العاده ای بدلیل خیزش کشورهای اسلامی علیه حاکمان ظالم خود برخوردار است.



سید مرتضی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازتاب جهانی این حضور هیچ‌گاه در نظام جمهوری اسلامی فروکش نخواهد کرد، چون با گذشت هر سال توطئه‌ های دشمنان علیه این انقلاب و منافع نظام شدت بیشتری پیدا می کند.



امام جمعه نسیم شهر نیز در این باره افزود: نظام جمهوری اسلامی نظامی است که بدون وابستگی به قدرت‌ها اداره می‌شود و تنها اتکایش به نصرت الهی و مردم است، از این رو دشمن نمی تواند در این راستا ذره ای به ایمان قلبی مردم نسبت به انقلاب و نظام خود خدشه ای وارد کند.



حجت الاسلام احمد محسن زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: ‌ با توجه به تحریم‌ها و تهدید های اخیر بدخواهان این نظام، حضور مردم می‌تواند این پیام را به دشمنان بدهد که نگران تحریم‌ها و تهدیدات نیستیم.



به گفته وی اگر دشمن عاقل باشد و چنین رویکردی را از ملت به نظام ارزشی خود دریافت کند، باید از اقدامات پلید خودشان از این ظلم دست بکشند و با دست خود تحریم‌ها و تهدیدات پوشالی را پس زنند.



امام جمعه بخش بوستان در پایان تاکید کرد: همه ملت شجاع کشورمان به این امر واقفند که دشمن همواره در طول ۳۳ سال گذشته تلاش کرده است تا وجهه‌ جمهوری اسلامی را در دنیا کمرنگ نشان دهد ولی این حضور مردم در عرصه های مختلف این نظام نشان دادن عظمت نظام بسیار موثر و تاثیر گذار در معادلات جهانی است.



شهردار صالح آباد نیز بر اهمیت این حضور در معادلات جهانی و داخلی تاکید کرد و افزود: شرکت در این مراسم ملی برای هر ایرانی یک تکلیف و وظیفه شرعی می به شمار می رود چرا که این حضور می تواند تمامی معادلات غلط دشمن را بهم زند.



اسماعیل نعمت زاده در حاشیه حضور در مراسم راهپیمایی 22 بهمن درگفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ایام‌الله دهه فجر یاد آور حماسه های عظیم و خروش ملت شریف ایران برای رهایی از تاریکی طاغوت و رسیدن به قله های سراسر نور انقلاب اسلامی است.



به گفته وی حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال با توجه به موج بیداری اسلامی و نیز تحرکات دشمن علیه کشورمان، از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود.



وی ادامه داد: اگر مروری کوتاه بر عملکرد درخشان نظام مقدس جمهوری اسلامی در طی سی و سه سال گذشته، خود زمینه شکر این نعمت بزرگ الهی را فراهم می آورد.



شهردار صالح آباد عنوان کرد: کشوری که در زمان طاغوت از کمترین امکانات علمی و فناوری رنج می‌برد و برای تهیه نیازهای اولیه خود به بیگانگان وابسته بود، امروز با استقلال همه جانبه، یکی پس از دیگری پله های ترقی را می پیماید.



نعمت زاده تاکید کرد: راهپیمایی 22 بهمن امسال اهمیت ویژه‌ای دارد و حضور پرشور مردم قدرشناس ایران اسلامی در این خروش میلیونی، می‌تواند نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کند.



شهردار صالح آباد در پایان از حضور بی نظیر مردم شهر صالح آباد در کنار سایر راهپیمائیان قدردانی کرد.