حضور میلیونی ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن درس بزرگی برای دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در شهر گلستان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهرضمن قدردانی از حضور پر صلابت مردم این شهرستان در این صحنه حساس کشورمان اظهار داشت: امروز مردم قدرشناس شهرستان بهارستان در بخش های گلستان و بوستان یک صدا با دیگر مناطق کشورمان به خیابانها آمدند تا بار دیگر به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گویند.



وی افزود: این حضور پرصلابت مردم امروز برای دشمنان این نظام و ایادی آنان پیام بسیار ارزشمندی بود و اگر دشمن عاقل باشد باید این حضور را تجزیه و تحلیل کنند که مردم وفادار ایران اسلامی پس از گذشت 33 سال از انقلاب همچنان در این عرصه پیشتاز هستند.

نماینده عالی دولت همچنین تصریح کرد: امروز همه آمده بودند تا بار دیگر به دشمن بفهماند که ما نسبت به ارزش های انقلاب اسلامی و فرامین مقام معظم رهبری اهتمام ویژه داریم.



به گفته وی این حضور بی نظیر ملت شجاع و قهرمان ایران اسلامی در راهپیمایی امروز 22 بهمن تمامی معادلات دشمن را بر هم ریخت و قطعا عصبانیت آنان از کشور و مردم ایران دو چندان خواهد شد.



فرماندار شهرستان بهارستان در پایان بار دیگر از حضور مردم شهرستان بهارستان در این عرصه حساس کشور قدردانی کرد و گفت: این حضور حداکثری قطعا می تواند زمینه ساز خوبی برای حضور و مشارکت ملت در ایام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باشد.