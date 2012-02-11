حماسه 22 بهمن امسال در تاریخ ایران ثبت شد

سردار مهدی مهدوی نژاد در حاشیه برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگا مهر، با بیان اینکه همانگونه که پیش بینی می‌شد حضور مردم در این مراسم، استثنایی و در مقایسه با راهپیمایی سال‌های اخیر بی نظیر بود.



وی گفت: این حضور حماسی مردم در صحنه، نشان از موقعیت شناسی آنها دارد که هر زمان احساس کنند انقلاب نیاز به فداکاری و جان فشانی دارد آنها همواره در صحنه خواهند بود.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) اظهار داشت: با توجه به تهدیدهای اخیر دشمنان، مردم بار دیگر حضور حماسی خود در 22 بهمن امسال را در تاریخ ایران ثبت کردند.



وی با بیان اینکه عرصه انتخابات صحنه دیگری است که مردم حضور حماسی خود را به نمایش خواهند گذاشت افزود: همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند انتخابات می‌تواند هم فرصت و هم تحدید باشد که مردم ایران در آن زمان نیز همانند سایر برهه‌های مختلف نظام اهمیت حضور در انتخابات مجلس را درک خواهد کرد.



سردار مهدوی نژاد ادامه داد: حضور پرشور در عرصه انتخابات تقویت نظام اسلامی را به دنبال خواهند داشت که مردم با حضور پر رنگ و با مشارکت حداکثری و توام با آرامش، نمایندگانی ولایمتدار و با صلابت که بتوانند پناهگاه مستضعفان باشند و در مقابل استکبار جهانی محکم بایستند به مجلس خواهند فرستاد.