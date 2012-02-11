به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید رضا تقوی بعد از ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری از مکتبالقرآن شبانکاره اظهار داشت: امروز شاهد حضور باشکوه مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی در راهپیمایی بودیم و این امر نشان دهنده وفاداری مردم به نظام اسلامی است.
وی در ادامه به اهمیت انتخابات اشاره کرد و افزود: مردم نشان دادهاند در هر عرصهای در راستای دفاع از نظام ایستادهاند و همواره در صحنه حاضر هستند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور خاطرنشان کرد: امروز تمام دنیا به انتخابات چشم دوختهاند و برای کمرنگ کردن حضور مردم برنامهریزی کردهاند که به فضل خدا با حضور باشکوه مردم توطئه دشمنان خنثی میشود.
تقوی بر رعایت اخلاق انتخاباتی تاکید کرد و گفت: پرهیز از هرگونه بداخلاقیهای انتخاباتی از سوی کاندیداها ضروری است و این امر موجبات فضایی بانشاط و سالم را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: مسئولان باید با برقراری نظم و امنیت زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و بانشاط را برای مردم فراهم آورند.
تقوی افزود: حضور باشکوه در انتخابات مجلس پاسخی به یاوهگوییهای استکبارگران است و به فضل خدا بار دیگر شاهد حضور بینظیر مردم خواهیم بود.
امام جمعه شبانکاره نیز اظهار داشت: انتخابات مجلس نهم صحنهای دیگر از حضور مردمی است و همانند راهپیمایی امروز بار دیگر مردم حماسهای بزرگ خلق میکنند.
حجتالاسلام رسول حمادی در ارتباط با ویژگیهای مکتبالقرآن شبانکاره گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت 500 مترمربع با زیربنای 400 مترمربع با 760میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی و مردمی در دو طبقه احداث شده است.
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