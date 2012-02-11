22 بهمن تجلی حماسه عزت و سرافرازی ملت ایران است

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، به حضور پرشور و شعور مردم آمل در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و گفت: ملت غیور ایران بار دیگر برای خنثی شدن توطئههای استکبار و به کوری چشم دشمنان ملت، راهپیمایی 22 بهمن امسال را باشکوه تر از سالهای قبل برگزار کرده و با تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، پاسخ دندان شکنی به استکبار دادند.
رئیس ادارتبلیغات اسلامی آمل با بیان اینکه 22 بهمن روز تجلی حضور قدرتمندانه ملت و تجدید عهد و پیمان با شهدا و آرمانهای امام راحل(ره) است، افزود: تنها چیزی که میتواند دشمنان و منافقان را ناامید کند و بر سر جای خود بنشاند حضور یکپارچه مردم در همه صحنههای انقلاب به ویژه در راهپیمایی 22 بهمن است.
قنبری، به بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و ادامه داد: امروز شاهد به ثمر نشستن درخت تنومند انقلاب هستیم و شاخههای این درخت تنومند در حال گسترش و ریشه دوانیدن در کشورهای منطقه است.
وی با بیان اینکه دهه فجر تجلی شکوهمند حماسه عزت و سرافرازی ملت ایران است، هوشیاری و در صحنه بودن مرم در عرصههای مختلف انقلاب را ضروری دانست.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل، به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه امسال اشاره کرد و افزود: در این انتخابات هم مردم با بصیرت و ولایی شهرستان آمل با بررسی عملکرد و رویکردهای نامزدها، بهترین و اصلحترین فرد واجد شرایط را برای نمایندگی مجلس انتخاب کرده و با حضور چشمگیر و مشارکت حداکثری در پای صندوقهای رای یک بار دیگر موجب یاس و ناامیدی دشمنان ایران اسلامی میشوند.
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