نسل سوم باید با آرمانهای انقلاب آشنا شوند

عبدالله پورمظاهری همزمان با 22 بهمن به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه برخی که خود تمایلی به حضور در راهپیمایی ندارند تصور می کنند این احساس همگانی است و بر همین مبنا بر ضد انقلاب اسلامی با شبکه های ماهواره ای مصاحبه می کنند اما اگر امروز پنجره های خود را باز کنند تا بانگ "تا خون در رگ ماست خمینی (ره) رهبر ماست" و"خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست" فضای خانه شان را پر کند آنگاه در می یابند که میزان دوستداران نظام و انقلاب کم است یا زیاد ؟

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی کرج "بصیرت" را لازمه امروز جامعه دانست و بیان داشت: بصیرت مانند نور هدایتی است که مانع از انحطاط و قدم گذاشتن عوام و خواص به بیراهه می شود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های ایام ملی مذهبی نباید کلیشه ای باشد تصریح کرد: باید برای آشنایی نسل سوم با آرمان های انقلاب اسلامی برنامه های متنوعی تدارک دیده شود و در این زمینه به تلاش بیشتری نیازمندیم.

گفتنی است راهپیمایان کرجی امروز با سر دادن شعارهایی بار دیگر با آرمان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

برخی شرکت کنندگان در این راهپیمایی در نقاط مختلف شهر کرج پرچم کشور آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل را به آتش کشیدند.