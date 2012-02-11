نظرآبادیها 22 بهمنی باشکوه را به ثبت را رساندند

ابراهیم کسائیان در حاشیه مراسم 22 بهمن نظرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حضور مردمی در راهپیمایی امروز مشت محکمی بر دهان دشمنان بوده است، حضور مردم در شهرستان نظرآباد از استان البرز را حضور پرشور و شعوری برشمرد.

وی ادامه داد: از آغازین ساعات شروع مراسم راهپیمایی مردم با حضور در مسیر راهپیمایی پرشور تر از سالهای گذشته صحنه ای از حضور مردمی را به تصویر کشیدند.

این مسئول یادآور شد: غرفه های فرهنگی در مسیر راهپیمایی این شهرستان راه اندازی شده است و کودکان و نوجوانان نیز در مسیر راهپیمایی از این اقدام استقبال کرده اند.

وی حضور وررزشکاران و نخبگان و مدیران این شهرستان در جمع راهپیمایی کنندگان را نیز قابل توجه برشمرد.

کسائیان حضور مردمی را نشان از حمایت از آرمانهای انقلا ب و کوبیدن مشت محکم بر دهان دشمنان و استکبار خواند.



