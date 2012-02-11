دومین نمایشگاه پکو به پایان راه رسید/ خداحافظی میهمانان خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو (پکو) که از 19 بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاههای مشهد آغاز به کار کرده بود، ساعت 18 امروز شنبه 22 بهمنماه به کار خود پایان میدهد.
این نمایشگاه اختتامیه رسمی نخواهد داشت و در برنامههای آن برپایی یک افتتاحیه و دو نشست تخصصی تعریف شده بود که برگزار شد.
در حال حاضر میهمانان خارجی این نمایشگاه که اکثرا از کشورهای عضو اکو به ایران آمده بودند در حال ترک کشورمان هستند.
دستاندرکاران نمایشگاه معتقدند اهداف اولیه نمایشگاه در طول 4 روز برپایی آن محقق شده و به زودی هم گردش مالی آن محاسبه و اعلام خواهد شد.
