  1. هنر
  2. سایر
۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

دومین نمایشگاه پکو به پایان راه رسید/ خداحافظی میهمانان خارجی

دومین نمایشگاه پکو به پایان راه رسید/ خداحافظی میهمانان خارجی

دومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو (پکو 2012) عصر امروز به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی کشورهای عضو اکو (پکو) که از 19 بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه‌های مشهد آغاز به کار کرده بود، ساعت 18 امروز شنبه 22 بهمن‌ماه به کار خود پایان می‌دهد.

این نمایشگاه اختتامیه رسمی نخواهد داشت و در برنامه‌های آن برپایی یک افتتاحیه و دو نشست تخصصی تعریف شده بود که برگزار شد.

در حال حاضر میهمانان خارجی این نمایشگاه که اکثرا از کشورهای عضو اکو به ایران آمده بودند در حال ترک کشورمان هستند.

دست‌اندرکاران نمایشگاه معتقدند اهداف اولیه نمایشگاه در طول 4 روز برپایی آن محقق شده و به زودی هم گردش مالی آن محاسبه و اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1531466

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها