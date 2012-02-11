راهپیمایی 22 بهمن امسال در طول عمر انقلاب کم نظیر بود

سردار مهدی توکلی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نیروی انتظامی مسئولیت تأمین امنیت راهپیمایی را بر عهده داشت که بر اساس گزارشهای رسیده، راهپیمایی امروز شاید یکی از بی‌نظیر‌ترین راهپیمایی‌ها در طول عمر انقلاب بود که مردم ما با تمام وجود در آن شرکت کردند.



وی با بیان اینکه این حضور حماسی مردم لبیکی به رهبر معظم انقلاب و مشت محکمی بر دهان استکبار بود افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم فرمودند که ما حضور پر رنگ مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن و همچنین انتخابات مجلس را شاهد خواهیم بود که این وعده نیز محقق می‌شود.



فرمانده انتظامی قم گفت: ملت ایران، مردم موقعیت‌شناسی هستند و بنا به شرایط تصمیم می‌گیرند که در این راستا هر چقدر تهدید بر نظام و انقلاب بیشتر باشد، احساس مسئولیت مردم نیز بیشتر خواهد بود، از این رو پیش بینی می‌شود که مردم حضور حماسی تری در پای صندوق‌های رأی داشته باشند.