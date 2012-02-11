بهرام محمدینیا در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام امکانات در صدا و سیمای استان به منظور پوشش مناسب مراسم راهپیمایی 22 بهمن از قبل آماده شده بود، افزود: همکاران ما در زمین و آسمان توانستند تنها بخشی از حضور پر شور مردم در این راهپیمایی را پوشش دهند.
وی با بیان اینکه تصاویر رسیده نشان دهنده حضور پر شور مردم در طول مسیر راهپیمایی است، افزود: مردم با بصیرت ایران، باید این حضور گسترده خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی تکمیل کنند.
مدیرکل صدا و سیمای قم گفت: ایران اسلامی جایگاه ویژهای در دنیا دارد و امروز هم دشمنان ما و هم دوستان و علاقمندان انقلاب این حضور مردم را رصد میکنند.
محمدی نیا با بیان اینکه حضور امروز مردم در راهپیمایی 22 بهمن، اهدای هدیه گلی به دوستان و فرستادن گلوله به سمت دشمنان است افزود: شبکههای ماهوارهای دشمنان به دقت حضور ملت را پیگیری میکنند و دوستان ما نیز در لبنان، سوریه، فلسطین و سایر کشورهای اسلامی چشم به حضور مردم ایران دوختهاند.
محمدی نیا در گفتگو با مهر:
راهپیمایی امروز هدیه گلی به دوستان و گلولهای به دشمنان بود
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای استان قم گفت: حضور امروز مردم در 22 بهمن، اهدای هدیه گلی به دوستان و فرستادن گلوله به سمت دشمنان بود.
بهرام محمدینیا در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام امکانات در صدا و سیمای استان به منظور پوشش مناسب مراسم راهپیمایی 22 بهمن از قبل آماده شده بود، افزود: همکاران ما در زمین و آسمان توانستند تنها بخشی از حضور پر شور مردم در این راهپیمایی را پوشش دهند.
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