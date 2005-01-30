همكاري صميمانه سفارت ايران در بغداد با خبرنگاران اعزامي به عراق

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به عراق، سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد همكاري بسيارخوب و صميمانه اي را با خبرنگاران رسانه هاي مختلف ايراني حاضر در بغداد دارد.

اين گزارش درادامه تاكيدمي كند هم اكنون خبرنگاران و عكاسان خبرگزاريهاي مهر ، فارس و ايرنا و روزنامه قدس در محل سفارت اقامت دارند چرا كه تمامي مراكز اقامتي شهر بغداد به دليل 3 روز وضعيت فوق العاده از پذيرش مسافر خودداري كرده و هتل هاي المنصور ، الرشيد ، فلسطين و شرايتون نيز تمامي اتاق هاي خود را پيش از اين رزرو كرده اند.

سفارت ايران دربغداد همچنين براي پوشش مناسب اخبار انتخاباتي، خبرنگاران حاضر را در زمينه دريافت كارت هاي ويژه فعاليت اطلاع رساني و تسهيل ورود به كاخ كنفرانس ها راهنمايي و شرايط مناسب را فراهم ساختند.

گفتني است 10 نفر از عكاسان و خبرنگاران ايراني براي پوشش خبري انتخابات عراق در بغداد به سرمي برند.