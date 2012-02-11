تحریم ها باعث پیشرفت بیشتر ایران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهرشاد پیش از ظهر شنبه در مراسم راهپیمایی 22 بهمن و در جمع مردم راور با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی گفت: مردم بزرگترین پشتوانه نظام هستند.

وی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را باعث افتخار نظام دانست و گفت: این اتحاد و همدلی در بین ملت ایران بی نظیر است.

مهرشاد با اشاره به تحریم های اخیر گفت: دشمنان قصد دارند با اعمال تحریم ها و فشار ها مردم را مایوس کنند اما با این کار بیش از پیش خود را رسوا می کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان نمی توانند پیشرفت ایران اسلامی را تحمل کنند گفت: تحریم ها نه تنها صدمه ای به نظام نمی زنند بلکه ملت ایران با انگیزه و همتی مضاعف در مسیر پیشرفت گام بر می دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان با اشاره به پیشرفت های ایران در تمامی زمینه ها گفت: امروز ایران در زمینه ‌های مختلف علمی، طب، فضایی، هسته‌ای و نظامی پیشرفت‌ های بسیاری داشته و موفقیت ‌های فراوانی را به دست آورده است.

مهرشاد تصریح کرد: ایران اسلامی به برکت نظام جمهوری اسلامی بدون وابستگی به هیچ کشوری در دنیا در مسیر ترقی و تعالی گام بر می دارد.