به گزارش خبرگزاری مهر، در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی تکواندو، در بخش مردان یوسف کرمی، محمد باقری معتمد و علیرضانصر آزادانی در صدر اوزان خود قرار دارند. اما نکته جالب در رده بندی جدید حضور سوسن حاجی پور ملی پوش بانوان ایران که سهمیه حضور در بازیهای المپیک را کسب کرده، در مکانی پایین تر از سمانه شش پری است. رده بندی اوزان مختلف به شرح زیر است:

بخش بانوان؛

* وزن 49- کیلوگرم:

1- "وو" از چین با 213.90 امتیاز

29- سارا خوش جمال فکری با 43.60 امتیاز

* وزن 57- کیلوگرم:

1-"یوژائو" از چین با 167.20 امتیاز

7- سمانه شش پری با 87.47 امتیاز

22- سوسن حاجی پور با 49.77 امتیاز



* وزن 67- کیلوگرم:

1- "کرین سرجیر" از کانادا با 187.30 امتیاز

19- راحله آسمانی با 74.37 امتیاز

21- پریسا فرشیدی با 73.63 امتیاز

* وزن 67+ کیلوگرم:

1- "ژولادیز اوانگو" از فرانسه با 235.76 امتیاز

در این وزن تکواندوکاران زن ایرانی بین 50 نفر اول حضور ندارند.



بخش مردان؛

* وزن 58- کیلوگرم:

1- " خوئل گونزالس" از اسپانیا با 193.26 امتیاز

10- میثم باقری با 82.70 امتیاز( نکته جالب در این رده بندی این است که باقری در ماههای اخیر در اردوهای تیم ملی هم حضور نداشت)

* وزن 68- کیلوگرم:

1- محمد باقری معتمد با 197.98 امتیاز

10- رضا نادریان با 66.22 امتیاز( این تکواندوکار ایران که در المپیک 2008 پکن حضور داشت مدتها است به خاطر عملکردش دیگر به اردوهای تیم ملی دعوت نمی شود)

* وزن 80- کیلوگرم:

1- علیرضا نصر آزادانی با 141.08 امتیاز

3- فرزاد عبدالهی با 133.78 امتیاز

26- مهران عسگری با 42.90 امتیاز

* وزن 80+ کیلوگرم:

1- یوسف کرمی کاپیتان تیم ملی ایران با 146.30 امتیاز

3- حسین تاجیک با 111.18 امتیاز( این تکواندوکار پس از مدتها دوری از تیم ملی چندی است به تیم ملی امید دعوت شده است.)