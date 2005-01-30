اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : به اعتقاد من " شعر انقلاب " به عنوان گونه اي ادبي در فرهنگ و ادبيات ايران ماندگار است ، چرا كه جريان شعر انقلاب توانست تاثيرات عميقي روي نسلي از جوانان بگذارد ، با اين كه سالها از پيروزي انقلاب اسلامي و ادبيات و شعر آن دوران مي گذرد ، هنوز هم شاهد اين تاثيرها بر شعر و كلام جوانان نوظهور شاعر و اهل قلم هستيم .
دكتر هادي منوري در ادامه تصريح كرد : يكي از مشكلاتي كه ما در شعر انقلاب داشتيم ، اين بود كه بسياري از روشنفكران ما در آن مقطع تاريخي به دلايلي وارد اين مقوله نشدند و عده اي از جوانان به حوزه ي شعر انقلاب آمدند كه خودشان به نوعي در پيدايش و پيروزي انقلاب اسلامي سهم و نقش عمده داشتند ، عدم همراهي روشنفكران آن زمان با جريان شعر انقلاب ، به كمرنگ شدن و مظلوميت شعر انقلاب منجر شد .
" شعر انقلاب " ، درخشش ها ، دغدغه ها و آسيب ها ( 7 )
دكتر هادي منوري : " شعر انقلاب " مي ماند / مظلوميت ما به خاطر عدم همراهي روشنفكران در مقطعي تاريخي است
دكتر هادي منوري - شاعر و منتقد ادبيات ، گفت : " شعر انقلاب " در تاريخ فرهنگ و ادبيات ما ، حال و هواي مردمي را نشان مي دهد كه از يك ظلم به سمت عدالت حركت مي كنند .
اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : به اعتقاد من " شعر انقلاب " به عنوان گونه اي ادبي در فرهنگ و ادبيات ايران ماندگار است ، چرا كه جريان شعر انقلاب توانست تاثيرات عميقي روي نسلي از جوانان بگذارد ، با اين كه سالها از پيروزي انقلاب اسلامي و ادبيات و شعر آن دوران مي گذرد ، هنوز هم شاهد اين تاثيرها بر شعر و كلام جوانان نوظهور شاعر و اهل قلم هستيم .
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