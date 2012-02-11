عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی طی امروز تا اواخر وقت فردا سامانه بارش زا در سواحل شمالی، شمال شرق، برخی نقاط شرق و ارتفاعات البرز فعال بوده و بارش برف و باران در این مناطق ادامه خواهد داشت و سپس این سامانه از سمت شمال شرق از کشور خارج می شود.

به گفته وی، در 24 ساعت آینده کاهش محسوس دما در نیمه شرقی کشور رخ می دهد.

امیدوار شهری اظهار داشت: خلیج فارس نیزطی فردا مواج پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه روند افزایش دما در بیشتر مناطق کشور رخ می دهد و از روز چهارشنبه سامانه بارش زای جدیدی از سمت مرزهای غربی وارد کشور می شود.

به گفته وی، فردا آسمان تهران صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد است و بیشینه و کمینه دما به ترتیب معادل 10 درجه بالای صفر و 1 درجه بالای صفر است.

