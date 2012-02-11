دکتر فریدون نوحی - رئیس انجمن قلب و عروق ایران امروز در حاشیه مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم در صحنه انتخابات یادآور شد: همانطور که امروز روز بصیرت و حکمت است، روزی هم که ما می خواهیم پای صندوق های رای بیاییم روز بصیرت است.

وی درباره بی تاثیر بودن تحریم های غرب بر حرکت مردم ایران در پیشرفت های علمی گفت: قضیه خیلی روشن است، وقتی مردم برای انقلاب شان ایستاده باشند یعنی همه مشکلات را هم حاضر هستند، تحمل کنند و از آنها گذر خواهند کرد.

نوحی تاکید کرد: حضور همیشگی مردم حلاًل همیشگی مشکلات است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره فعالیت خود در روزهای انقلاب در سال 57 گفت: من آن زمان دستیار تخصصی بودم و از زمان 17 شهریور مسئول زخمی ها در میدان ژاله بودم و پس از آن نیز از زمان جنگ تاکنون مسئولیت رسیدگی به بیماران را برعهده داشته ام.