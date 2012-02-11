"یک عاشقانه ساده" در کرج اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم " یک عاشقانه ساده" کاری از سامان مقدم که پیش از این "باگت" نام داشت، عصر شنبه بر پرده سینما ساویز کرج می نشیند.



این فیلم در ژانر کمدی روستایی روایتگر عاشقانه ای در یک مثلث عشقی است و قصد دارد یک عشق را با تمام سختی هایش به سادگی روایت کند.



این فیلم داستان تکراری عهد و پیمان بزرگترها برای وصلت فرزندانشان است. فیلمنامه این فیلم بر اساس قصه ای از زامیاد سعدوندیان توسط امیر عربی، نویسنده فیلم "سعادت آباد" نوشته و "سامان مقدم" تهیه کنندگی و کارگردانی آن را برعهده گرفته است.

مهناز افشار، مصطفی زمانی، همایون ارشادی، فرهاد آئیش، احمد مهرانفر، آتیلا پسیانی، امیرحسین رستمی، علی قربانزاده و مهراوه شریفی نیا در این فیلم بازی می کنند.



این فیلم در سه سکانس به نمایش درمی آید.

