تحریمهای دشمنان بر ملت ایران اثر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بورد ظهر شنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی 22 بهمن در جمع راهپیمایان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دشمنان در صدد هستند که حضور میلیونی ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن را کم رنگ نشان دهند.

این مسئول یادآور شد: دشمنان در این زمینه از هیچ گونه تبلیغ منفی و هزینه های گزاف دریغ نمی کنند و به هر راهی متوسل می شوند تا وحدت و همدلی ملت ایران را به حاشیه بکشند.

وی افزود: مردم همیشه در صحنه ایران، امروز با حضور میلیونی خود در راهپیمایی و اعلام انزجار و تنفر از دشمنان، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب و امام راحل(ره) بیعت کردند.

بورد بر حضور و مشارکت حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید و اعلام کرد: ملت ایران امروز حماسه ای بی نظیر را خلق کردند که باید در انتخابات آتی نیز حضور حداکثری داشته باشند تا توطئه های دشمنان در این زمینه نیز خنثی شود.

فرماندار شهرستان ملارد عنوان کرد: در واقع باید بسترهای مشارکت حداکثری ملت در انتخابات فراهم شود تا شاهد حضور میلیونی ملت در پای صندوقهای رای باشیم.