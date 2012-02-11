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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

با حضور استاندار بوشهر/

طرح توسعه کارخانه سیمان شهرستان دشتستان افتتاح شد

طرح توسعه کارخانه سیمان شهرستان دشتستان افتتاح شد

دشتستان - خبرگزاری مهر: در آیینی با حضور استاندار بوشهر طرح توسعه کارخانه سیمان شهرستان دشتستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جهان‌بخش بعد از ظهر شنبه در آئین افتتاح طرح توسعه کارخانه صنایع سیمان شهرستان دشتستان با تبریک میلاد پیامبر (ص) و ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت اظهار داشت: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران زمینه‌ساز پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های علمی صنعتی و ... در ایران اسلامی بوده است.

وی افزود: افتتاح طرح توسعه کارخانه سیمان شهرستان دشتستان میزان تولید این کارخانه به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد و به چهار هزار و 500 تن می‌رسد.

جهان‌بخش ابراز داشت: توسعه صنایع استان از مسائل مهمی در استان بوشهر محسوب می‌شود و زمینه اشتغال جوانان استان بوشهر را فراهم می‌آورد.

مدیرعامل کارخانجات صنایع سیمان شهرستان دشتستان در این آئین ابراز داشت: طرح توسعه شهرستان دشتستان در مدت 24 ماه اجرا شده است و تاثیری مستقیم در افزایش چشمگیر میزان تولید سیمان در این صنایع سیمان شهرستان دشتستان می‌شود.

کیومرث موسیوند در همین راستا اذعان داشت: با افتتاح این طرح میزان تولید صنایع سیمان دشتستان به بیش از چهار هزار و 500 تن افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: از دیگر طرح‌هایی که در سال آتی در کارخانه سیمان شهرستان دشتستان شاهد آن خواهیم بود افزایش ظرفیت کوره است و در این زمینه مطالعات و مذاکرات لازم صورت پذیرفته است.
 

کد مطلب 1531529

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