طرح آموزشی "گل یاس" در لرستان آغاز شد

حجت الاسلام علی خادمی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: گسترش روزافزون ماهواره ها، ترویج بی بند و باری در کشورهای جهان اسلام همگی نشان از هدفمند بودن تهاجم فرهنگی دشمن دارد.

وی افزود: باور عفت دینی و حجاب اسلامی باید از درون خانواده و از سوی اعضای آن به نسل آینده آموزش داده شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به آغاز طرح گل یاس در استان گفت: طرح آموزشی گل یاس با همکاری اداره‌کل تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و دفتر امور بانوان استانداری لرستان در دو بخش اجرا می شود.

حجت الاسلام خادمی یادآور شد: این طرح ویژه مربیان پرورشی و دبیران معارف و الهیات با موضوع احکام پوشش، فلسفه و تاریخچه حجاب، پیامدهای حجاب و آسیب های بدحجابی درقالب کارگاه های آموزشی چند روزه با هدف نهادینه کردن حجاب و عفاف در بین دختران دبیرستانی و ارتقاء سطح آگاهی آنها در مباحث مربوط به حجاب و احکام اسلامی اجرا می شود.