اذعان رسانه های خارجی به مشارکت میلیونی مردم/تاکید ایرانی ها بر ادامه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، حماسه حضور ملت وفادار و همیشه در صحنه ایران در راهپیمایی 22 بهمن همچنان مورد توجه رسانه های منطقه ای و بین المللی است.



یورو نیوز حضور مردم در شهرهای مختلف ایران را گسترده توصیف کرده است.



خبرگزاری رسمی چین(شینهوا) نیز در گزارشی از حضور پرشور و گسترده ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن گزارش داد ملت ایران در تظاهرات سراسری 22 بهمن، علیه آمریکا شعار سر دادند.



رسانه های مصری هم حضور مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را میلیونی توصیف کردند.



الیوم السابع در این باره نوشت : تظاهرات کنندگان ایرانی در راهپیمایی های میلیونی در شهرهای مختلف ایران، فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند و بر ادامه مقاومت و ایستادگی در برابر تمام تلاشهای غربی به سبب برنامه هسته ای خود

تاکید کردند.



این رسانه به بخشهایی از سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع راهپیمایان 22 بهمن اشاره کرد و نوشت : محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در خلال راهپیمایی میلیونی درتهران گفت بدون شک، ایران تاریخ را خواهد ساخت و جهان را تغییر خواهد داد.



این رسانه مصری نوشت : میلیونها نفر در راهپیمایی به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کردند.



خبرگزاری سوریه(سانا) هم گزارش داد شهرهای مختلف ایران امروز شاهد برگزاری تظاهرات میلیونی به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود، انقلابی که به سرنگونی رژیم شاه بزرگترین همپیمان آمریکا و اسرائیل در منطقه منجر شد.



سانا افزود : شرکت کنندگان در راهپیمایی میلیونی امروز با تاکید بر ایستادگی در برابر فشارهای غرب از دولت و مجلس شورای اسلامی خواستند در برابر اقدامات خصمانه غرب کوتاه نیایند و با قطع صادرات نفت به اروپا، مقابله به مثل کنند.



این خبرگزاری عربی گزارش داد : تظاهرات کنندگان ایرانی تاکید کردند ملت ایران حمایت قاطع خود را از قطع صادرات نفت به اروپا پیش از آنکه اتحادیه اروپا، خرید نفت از ایران را ممنوع کند، اعلام کردند.



بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در تظاهرات میلیونی 22 بهمن، بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران به طول دو هزار متر را حمل می کردند و شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند و آدمک باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به آتش کشیدند.



این خبرگزاری عربی همچنین از نمایش نمونه کوچکی از هواپیمای جاسوسی آمریکا که ایران اخیرا موفق شد آن را در خاک خود فرود آورد، در تظاهرات میلیونی امروز خبر داد.