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۱۱ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۵۲

دريك نظرسنجي اين روزنامه انگليسي ؛

آبزرور: اروپايي ها از قانون اساسي اروپا بي خبر هستند

در حالي كه بسياري از كشورهاي اروپايي روند تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا را به اشكال مختلف آغاز كرده اند، يك نظرسنجي جديد نشان داد كه درصد بالايي از شهروندان اروپايي اطلاعات چنداني درباره محتويات اين قانون اساسي ندارند و يك سوم اين افراد نيز به طور كامل از آن بي خبر هستند.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه آبزرور، نتايج اين نظر سنجي كه در سطح اروپا انجام شده و قرار است هفته آينده به طور كامل منتشر شود، نشان مي دهد كه فقط 11 درصد شهروندان اروپا از مفاد قانون اساسي اروپا مطلع هستند.

درادامه اين نظرسنجي آمده كه 33 درصد هرگز از جزييات قانون اساسي اتحاديه اروپا كه سال گذشته در مراسم پرشكوهي امضا شد و به زودي از سوي حدود 9 كشور به رفراندوم گذاشته خواهد شد، نكته اي نشنيده اند.

اسپانيا اولين كشوري است كه در ماه آينده اين قانون اساسي را به رفراندوم خواهد گذاشت.

اين نظر سنجي كه از سوي آبزرور انجام شد، نشان داد كه 50 درصد از انگليسي ها، 45 درصد از ايرلندي ها و 30 درصد از پرتغالي ها از اسناد و جزييات قانون اساسي اروپا بي خبر هستند.

به طور كلي 56 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي گفتند كه اطلاعات كمي درباره قانون اساسي اتحاديه اروپا دارند.

 

 

 

کد مطلب 153161

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