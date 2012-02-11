گزارش رسانه های انگلیسی از جشن انقلاب؛ از نمایش پهپاد تا پیشرفت هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری بی بی سی ضمن تلاش برای کم رنگ جلوه دادن حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن، با خودداری از اعتراف به مشارکت میلیونی مردم ایران، آن را حضور دهها هزار ایرانی اعلام کرد.

این رسانه انگلیسی در ادامه نوشت: همچنین یک ماکت از هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 با ابعاد واقعی که ایرانی ها در دسامبر گذشته موفق به فرونشاندن آن در خاک خود شدند، در میدان آزادی نمایش داده شد.

روزنامه دیلی تلگراف نیز در گزارشی نوشت : محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز شنبه در مراسم سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی در میدان آزادی گفت ایران به زودی از پیشرفتهای بسیار مهم در زمینه هسته ای خود خبر می دهد.

این روزنامه انگلیسی نیز همانند دیگر رسانه های بریتانیایی درتلاش برای کم رنگ جلوه دادن حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن حضور مردم را در جشن انقلاب دهها هزار نفر توصیف کرد.

دیلی تلگراف در ادامه به حمل پرچم ها و تصاویری از حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب از سوی تظاهرات کنندگان و شعار "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" در سراسر ایران پرداخت.

این روزنامه انگلیسی در پایان به بالاگرفتن تنشها میان ایران و آمریکا و متحدان غربی بر سر برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در ماههای اخیر پرداخت.