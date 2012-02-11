پسیانی با "ریچارد سوم" جوایز را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون هنری وزیر و همچنین چهرههای شناخته شده عرصه تئاتر شامگاه شنبه 22 بهمنماه در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان بخشهای مسابقه ایران و بینالملل این دوره از جشنواره معرفی شدند.
در بخش مسابقه ایران این دوره از جشنواره و در بخش طراحی صحنه، هیئت داوران ضمن تقدیر از رضا عباسی و امین سالاری طراحان صحنه نمایش "رویای تفتیده"، جایزه برگزیده را به شیما میرحمیدی برای نمایش "به مراسم مرگ داداش خوش آمدید" اهدا کردند.
در بخش بازیگری مرد مسابقه ایران جشنواره نیز جایزه برگزیده ضمن تقدیر از بازیگران گروه نمایش "پری" که البته در اسامی کاندیداهای این بخش قید نشده بودند و حسین امیدی بازیگر نمایش "به مراسم مرگ داداش خوش آمدید"، به حمیدرضا آذرنگ برای نمایش "خونرقصه" رسید.
در بخش بازیگری زن مسابقه ایران جشنواره سیام نیز هیئت داوران ضمن تقدیر از نسیم ادبی و گیتی قاسمی بازیگران نمایش "خونرقصه"، جایزه برگزیده این بخش را به ثریا شیرزادی بازیگر نمایش "مرگ کسب و کار من است" اهدا کرد.
در بخش نمایشنامه نویسی مسابقه ایران نیز ضمن تقدیر از صحرا رمضانیان برای نمایش "مرگ کسب و کار من است"، جایزه برگزیده به سلما رفیعی رای نمایش "به مراسم مرگ داداش خوش آمدید" اهدا شد.
در بخش کارگردانی نیز ضمن تقدیر از حسین پاکدل کارگردان "عشق و عالیجناب" و آرش دادگر کارگردان "بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ"، جایزه برگزیده این بخش به سمانه زندینژاد کارگردان "به مراسم مرگ داداش خوش آمدید" اهدا شد.
در این بخش از مراسم حسین پاکدل با اشاره به تلاشی که برای تولید و اجرای نمایش "عشق و عالیجناب" صورت گرفته و اینکه اجرای عمومی این نمایش از تعهدات بنیاد فرهنگی هنری رودکی بود که با تعویض مدیریت منتفی شد، از معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا با اجرای عمومی این اثر نمایشی موافقت کند.
آرش دادگر نیز با اشاره به تمرین نمایش "بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ" در راهروهای مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی گفت: با وجود تمام این تلاشها و زحمات، امشب همسر من به دلیل نداشتن بلیت اجازه ورود به مراسم را پیدا نکرد.
در بخش مسابقه بینالملل سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نیز هیئت داوران در بخش موسیقی جایزه برگزیده را به گروه Dazzle برای نمایش "قصر مهآلود" از ژاپن اهدا کردند. در بخش طراحی صحنه نیز یوشیکاتسو ایتو برای نمایش "قصر مهآلود" از ژاپن جایزه برگزیده را از آن خود کرد.
در بخش بازیگری مرد مسابقه بینالملل جشنواره سیام، صابر ابر برای بازی در نمایش "ریچارد سوم" جایزه برگزیده را از آن خود کرد. در بخش بازیگری زن نیز ناتالی منتا بازیگر نمایش "بیست هزار فرسنگ زیر دریا" از ایتالیا جایزه برگزیده را دریافت کرد.
در بخش نمایشنامه نویسی مسابقه بینالملل این دوره از جشنواره نیز حمیدرضا آذرنگ برای نمایش "دو لیتر در دو لیتر صلح" برگزیده شد و در بخش کارگردانی نیز جایزه برگزیده به آتیلا پسیانی برای نمایش "ریچارد سوم" از ایران رسید.
در سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر جایزه بخش دانشجویی به نمایش"ویران" به کارگردانی یوسف باپیری اهدا شد و جایزه قوه قضاییه بابت پرداختن به موضوعات اجتماعی و نقد درست به "آدمکش" به کارگردانی محمد زواربیریا رسید.
جایزه ویژه جشنواره سیام به گروه نمایش "قصر مهآلود" از کشور ژاپن رسید و نمایش "ریچارد سوم" به کارگردانی آتیلا پسیانی توانست جایزه بزرگ سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را از آن خود کند.
در این مراسم از جمشید مشایخی، اسماعیل خلج، احمد جولایی و شیرین بزرگمهر تجلیل به عمل آمد و همچنین از مدیران ارشاد استانهای کرمانشاه، البرز، خراسان شمالی تقدیر به عمل آمد.
نمایش "ریچارد سوم" به کارگردانی آتیلا پسیانی علاوه بر دریافت جایزه بازیگری مرد و کارگردانی بخش مسابقه بینالملل سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر توانست جایزه بزرگ این جشنواره را نیز از آن خود کند.
