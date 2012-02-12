انیمیشن "سیاره پام" تولید شد

پیمان شریفی، تهیه‌کننده انیمیشن "سیاره پام" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این انیمیشن با استفاده از یک ریتم آرام و ساده در قالب یک داستان خطی به مسائل روزمره زندگی می پردازد. مسائلی که هر روز با آنها درگیر هستیم مانند استفاده نادرست از برق که در این مجموعه به آموزش درست استفاده از برق پرداخته شده است.

وی با اشاره به داستان این انیمیشن گفت: تیرداد از شخصیت‌های اصلی این انیمیشن، کلکسیونی از مدال‌های افتخار دارد که هر کدام را از معلم خود دریافت کرده است و همه این مدال‌ها برایش بسیار با ارزش و دوست داشتنی هستند. معلم یک مدال برای دانش آموزان مدرسه در نظر گرفته است که این بار این مدال به کسی می‌رسد که بتواند 13 راه حل برای صرفه‌جویی در مصرف برق به کسانی که برق را هدر می‌دهند، آموزش دهد.

این تهیه‌کننده با اشاره به عناوین قسمت‌های این مجموعه گفت: لامپ‌های کم مصرف رشته‌ای، باز و بسته کردن متعدد در یخچال و قرار ندادن غذاهای گرم در آن، خرید لوازم برقی استاندار و کم مصرف حتی با هزینه بیشتر، لباس مناسب با فصل گرما، رنگ روشن و پرده‌های نازک عناوین این مجموعه هستند.

عوامل انیمیشن "سیاره پام" عبارتند از نویسنده: ساناز و سپیده شاه حسینی، کارگردان: پیمان شریفی، علیرضا طاهری، طراح شخصیت و گرافیست: علیرضا طاهری، انیماتور: سمیه آزادی جم، آرزو ذینلی، زهرا و فاطمه محمدی، مینا ذوالفقاری، علیرضا شریفی و سپیده نوری، سرپرست گویندگان: محمد رضا علی مردانی، صدابردار: پیمان واحدی، مرتضی اجرایی، دستیار مدیر دوبلاژ: نازنین حقیری، گویندگان: محمد رضا علی مردانی، سعید بحر علومی، آیسن نوروزی، نازنین حقیری، ملیحه صائمی، مهدی قاسمی، مهرداد میر اکبری، فرشاد پارسا، کیارش توتونچیان، احمد نگهبان، احمد نگهبان، صداگذاری و میکس: زهره نصیری، تدوین: پیمان شریفی و ناظر کیفی: یوسف صدیق.